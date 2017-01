Beauty and the Beast'in Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Walt Disney'in son yapımı Beauty and the Beast'in gösterime girmesine iki ay kala, yeni fragman yayınlandı.

Beauty and The Beast'in (Sinemalarda Güzel ve Çirkin adıyla gösterime girecek) yeni fragmanı, hayallerle gerçekliğin buluştuğu son nokta konumunda..

Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Bill Condon'ın yönettiği film, 17 Mart 2017'de gösterime girecek.

Filmde Bella rolünde Emma Watson'ın, Beast rolünde Dan Stevens'ın, Lumiere rolünde Ewan McGregor'ın, Cogsworth rolünde Ian McKellen'ın, Gaston rolünde Luke Evans'ın, Le Fou rolünde Josh Gad'in ve Bayan Potts rolünde Emma Thompson'ın performanslarına şahit olacağız.

Walt Disney Records, filmin müziklerini içeren CD'yi 10 Mart tarihinde piyasaya sürücek. John Legend ve Ariana Grande ikilisi, efsanevi "Beauty and The Beast" şarkısına yeni bir tat getirecek.