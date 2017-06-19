Bebeklerin baş bölgelerinde bulunan yumuşak dokular, onların doğrum esnasında daha rahat dünyaya gelmeleri için tasarlanmış gibidir. Anne karnından çıkarken büzülen ve şekilde değiştiren başları, sağlıklı bu doğum gerçekleşmesine yardımcı olur.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Kayla Reeder, doğum anlarını görüntülemek için bir çiftin en mutlu anlarından birisine tanık olmaya gitti. Reeder, yeni doğan ve Graham adı verilen bebeğin mucize anlarını ölümsüzleştirmeyi başardı.

Fontanelle olarak bilinen ve bir yeni doğanın kafa bölgesinde bulunan yumuşak dokudaki bölgeler, doğum esnasına hem anneye hem de yavruya yardımcı olurlar. Bebeklerin, doğum kanallarına hiçbir zarar almadan geçmelerine ve annelerin fazla acı çekmemelerine olanak tanırlar. İşte tüm bu süreçte kafaları çarpıcı bir şekilde değişen bebeklerin görünümleri, yaşamla ilgili en tatlı ve en güzel mucizelerden birini bizlere sunarlar.

Fotoğrafçı Kayla Reeder ise Graham bebeğin kafasının biraz daha farklı bir şekil aldığını belirterek, "Graham'ın kafasındaki bükülmeler, konumu nedeniyle fazlasıyla dramatikti. Kafası yan tarafa doğru eğildi, böylece esneme olayı simetrik gerçekleşemedi. Bundan dolayı annesi doğum esnasında biraz zorlandı” diyor. Çekimin ardından o ana ilişkin basına verilen tek görüntüyü ise hemen aşağıda görüyorsunuz:

Fontanelle denilen bölgeler, bebeklerin ilk 3 aylık dönemine kadar düzelirken 18 aylok olana dek gittikçe sertleşir ve kemik halini alırlar. Aynı şekilde Graham bebek için de iyi bir haberimiz var. Kendisi gayet sağlıklı: