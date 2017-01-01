Bebek Beşiğinin Yanında Alev Alan Galaxy S6, Faciaya Yol Açıyordu!

Bir anda alev alan Galaxy S6, saniyeler ile bir facianın baş mimari olmaktan yırttı.

Akıllı telefonların bitmek tükenmek bilmeyen alev alma, yanma, patlama haberlerine sürekli yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu sefer yaşanan olay ise az kalsın bir faciaya neden oluyordu.

39 yaşındaki Victoria Leeds, bebeğinin uyuduğu sırada beşiğinin yanındaki prize Galaxy S6 telefonunu şarja takmış. O sırada beşikte uyuyan bebeğini alarak kendi yatağına geçiren Leeds, tam odadan çıktığı sırada ise küçük bir patlama sesi duymuş.

Anında odaya dalan Leeds, ''havai fişek gibi'' olarak tanımladığı manzara ile karşılaşmış. Leeds, telefonundan beşiğe doğru bir ateş hüzmesinin çıktığını ve sağa sola kıvılcımlar saçıldığını görmüş. Eğer Leeds, çocuğunu birkaç saniye önce beşiğinden almamış olsaydı muhtemelen korkunç bir olay yaşanabilirdi.

Olay ile alakalı açıklamalar yapan Samsung cephesi ise Galaxy S6 ailesinin her zaman arkasında olduklarını ve bugüne kadar telefondan kaynaklı bir olay yaşanmadığını söylemekte. Yine de Samsung, Leeds'in telefonuna olayın sebebini öğrenmek adına inceleme talebinde bulunulduğunu belirtmekte.

Her ne kadar Samsung'un 'mimlenmiş' cihazı Note 7 olsa da S6'nın da dahil olduğu birkaç olay mevcut. Tabi Note 7 tarzında büyük çaplı bir durum olcağını sanmıyoruz.