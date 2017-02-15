245 Milyon Yıllık Deniz Canavarının İçinde Bebek Bulundu

Nature Communications'da yayınlanan makaleye göre, saldırgan bir deniz canavarı olduğu sanılan şeyin bir anne olduğu ortaya çıktı. Söz konusu fosil yaklaşık 250 milyon yıllık.

Bir antik deniz canavarının karnında kıvrılmış bir canlının bulunması hiç de şaşırtıcı değil. Ne de olsa, söz konusu fosil, avının tümünü yutma becerisine sahip bir su canavarıydı. Ancak paleontologlar daha yakından bakmaya karar verdiler ve fosilin karnındakinin fosil bir yemek olmadığını, deniz canavarının hamile olduğunu fark ettiler.

Nature Communications dergisinde yayınlanan raporda, uluslararası araştırma ekibi 245 milyon yaşında ve üzerinde fetüs kalıntıları bulunan bir fosil anlatılıyor.

Fosil, Güney Çin'deki bölgede bulundu. Yapılan araştırmalar ve bazı deliller, küçük hayvanın yiyecek olmadığını ortaya koydu. Prehistorik ebeveyni gibi, fetüs Dinocephalosaurus'un kesin olarak uzun boyunlu eklemlerine sahip ve bu da aynı türe ait olduklarını ispatlıyor.

Tüm bunlara ek olarak, fetüs ileriye doğru bakıyordu. Konunun bununla ilgisini merak edebilirsiniz: Dinocephalosaurus atıştırmasının olağan biçimi, önce kafanın yutulması ve sindirilmesidir.

Çin'in Hefei Teknoloji Üniversitesi'nden bir paleontolog olan Jun Liu "embriyo kıvrılmıştı" ifadelerini kullanıyor. "Bir hayvan başka bir şey tarafından yutulursa, şeklini korumasının bir yolu mevcut değildir." açıklamasını yapıyor.

Dinocephalosaurus, dinozorlar, timsahlar ve kuşları içeren antik sürüngen ailesinin bir üyesi. Akrabalarından farklı olarak, Dinocephalosaurus yumurtlama yerine memeli doğuruyor.

Liu ve ekibi, "Bu deniz canlılarının, archosauromorph'ların bilinen ilk örneği olduğunu" söylüyor.

Diğer bir uzman Michael Caldwell, "yeni keşfedilen Dinocephalosaurus bebeğinin araştırmaya değer olduğunu ve hayvanların çevresel streslerle başa çıkmak için nasıl geliştiğine dair bazı bilgiler verebileceğini" söylüyor.

Caldwell, "Şu an yaşadığımız dünya gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Dünyamız, iklim değişikliğine karar vererek, kendi dönüştürücü baskılarını canlılara empoze ediyor." ifadelerini kullanıyor.