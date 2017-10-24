Bebek Gibi Uyumak İsteyenlere Bir Psikologdan İpuçları!

Çoğu insan için uyumak, hele ki sabah erken kalkılacaksa büyük strese neden oluyor. Sağlıklı bir uyku, uzun vadede sağlıklı bir hayatın altın kuralı. Aksi takdirde psikolojik ve biyolojik sorunlar yaşamaya başlıyoruz. İşte bu konuda bir psikologdan gelen oldukça ilginç tavsiyeleri derledik.

Gerçekten iyi uyumak, genelde sekiz saati kesintisiz tamamlamak, geceleri nadiren uyanmak ve sabah uyanmak için çalar saate ihtiyaç duymamak. Mükemmel şeyler, değil mi?

İnsanların çoğu bu güzel şeyleri başaramadığı için gün geçtikçe mutsuzlaşıyorlar. Sabahları toplu taşıma araçlarına bindiğinizde, insanların yüzlerine istemsizce yerleşen mutsuz ve umutsuz ifadeler, fırtına öncesi gibi sessizlik gibi.

Uyku eksikliği bireyin zihinsel sağlığını yitirmesine yol açıyor ve zamanla biyolojik sorunlar da ortaya çıkıyor. Dinlenmeyen vücut daha kolay hasta oluyor. Ayrıca obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklara uyku düzensizliği neden oluyor.

Psikolog Richard Wiseman’ın bu ciddi sorunların üstesinden gelebilmemiz için birkaç ilginç önerisi var:

Aniden uykuya dalmak diye bir şey yoktur:

Başınızı yastığa vurur vurmaz uykuya dalmayı düşünebilirsiniz ve bu gerçekleştiğinde iyi bir şey yaptığınızı düşünebilirsiniz. Ancak bu durum yeterli uyku uyumadığınızı gösteriyor. Normal şartlarda bir bireyin uykuya dalma süresi 8 ila 12 dakika arasında değişir. Anlayacağınız ne uzun ne kısa.

Eğer uyuyamıyorsanız uyanık kalmaya çalışın!

Aklınıza taktığınız şeylerle uykuya dalmak kötüdür. Bu durumlar geceleri sık sık uyanmanıza neden olurlar.

Böyle durumlarda bilinçli de olsa biraz ters psikoloji uygulamayı deneyin. Paradoksal olarak bu düşünce, kendinizi daha az endişeli hissetmenizi sağlayacak. Yöntemin etkileri bilimsel olarak kanıtlandığından güvenebilirsiniz.

Uyumak istiyorsanız TV izlememeli ve kitabı da bir köşeye bırakmalısınız. Sıkıntılı durumlarda uyumanın bir diğer yolu ise alfabe oyunudur(Bizdeki isim, şehir, hayvan oyununun akıldan oynanan versiyonu)

Sabah uyanamamakla ilgili endişelerinizi yok edin:

Yeterli uyku uyuduğunuzda -ki bir yetişkin için 7 ila 8 saat uygun görülür- çalar saatleri hayatınızdan çıkartmanız gerekecek. Ayrıca alarmlar sizi doğrudan derin uykudan çıkardıkları için sağlıklı değillerdir.

Yedek olarak bir alarmı uyanmanız gereken zamandan 10 dakika kadar sonrasına kurun. Vücudunuz bir süre sonra bu düzene alışacak ve alarmı artık uyandıktan sonra kapatacaksınız.

Ne olacak o gece uyanmaları?

Bazı insanlar geceleri anlamsız yere uykularının bölündüğünü söylüyorlar. Gece bölünmeleri sırasında kişiler, uyku haline dönebilmek için tekrar odaklanmaya çalışırlar ve bu normal uykuya dalış süresinden daha çok vakit alabilir.

Eğer ertesi gün yapmanız gereken bir şey ya da çözmeniz gereken bir iş aklınıza geliyorsa, onu tekrar uyumadan önce not almayı deneyin. Eğer uyuyamıyorsanız yataktan çıkmalısınız. Böylece yatağı uyku ile ilişkilendirmeniz ve beyninizi şartlamanız kolay olacaktır. Ancak ne yaparsanız yapın TV izlemeyin ya da telefonlarınıza sarılmayın. Parlak ışıklar, sabah sancılı bir uyanışa neden olacaklardır.

Diğer yandan yetişkinlere özel geliştirilen boyama kitapları ve basit bulmacalar beyninizi rahatlatacaktır. Akşamları uyumadan önce böyle şeylerle ilgilenmenin gece uyanışlarını azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Uykuyu bölerek daha iyi dinlenilebileceğini söyleyen araştırmacılar da var. Fakat bir süre sonra ikinci uykunuzda beyniniz vücudunuzu aldatmaya başlar ve sahte uykular yaşarsınız. En iyi uyku tek parça olandır.

Sorunlarınızı ertelemeyip hemen çözüme kavuşturun. Eğer çözmek için vakte ihtiyacınız varsa sabırlı olun:

Herkes rüya görüyor, ancak çoğumuz onları unutuyoruz. Aslında yapısal olarak rüyaları hatırlamak eğilimindeyiz. Hatta bazen bizi uyandırabiliyorlar. Rüyalarınızın artışı ve rüyadan dolayı uyanmalar yorgun bir beyne sahio olduğunuzu gösteriyor, çünkü rüyalar beyninizin terapistleridir.