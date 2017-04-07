Bebeklerin Rahimdeyken Sigara Kullanan Annelerine Tepkileri

Sigara içmek başlı başına zararlı bir şey. Eğer hamile bir kadın sigara içerse bu zarar, kendisinden çok rahmindeki bebeği etkiler. Peki bebekler, henüz rahimde oldukları sırada annelerinin sigara içmelerine nasıl tepki veriyorlar?

Yapılan bir araştırma, hamileliği esnasında sigara kullanan kadınların ne gibi zararlara maruz kaldığını ortaya çıkarıyor. 4D olarak yapılan taramalarda, annenin sigara içtiği sırada fetusun yavaş da olsa bazı reaksiyonlar gösterdiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, rahimdeyken dokunma, kollarını kontrol edebilme gibi yetiler kazanmaya başlayan fetusun dakika düzeyindeki hareketleriyle bazı problemleri önceden saptayabileceklerine inanıyorlar. Elde edilen veriler, hamile kadınların sigara içmeyi kesinlikle bırakmaları ya da hiç başlamamalarını gösteriyor.

20 anne üzerinde 4D ultrason taramaları üzerinde çalışan Dr. Nadja Reissland, sigara kullanan anne adaylarının dördünde fetusun gelişiminin 24. 28. 32. ve 36. haftalarında binlerce minik hareket tespit etti. Bu hareketler, daha çok fetusların yüzlerine dokunması olarak gözlemlendi. Dr. Reissland’ın elde ettiği sonuçlar arasında sigara kullanan annelerin, bebeklerinin merkezi sinir sistemi gelişimini yavaşlatabileceğini de ortaya çıkardı.

Yine de bu bulguların doğrulanabilmesi için annenin stres durumunun ve sigara kullanma bağlantısını içeren spesifik araştırmaların daha geniş ölçekli olması gerektiğini söyleyen Dr. Reissland, yine de sigara içen annelerin korkuya kapanmamaları fakat sigarayı bırakmak için muhakkak bir yardım almaları gerektiğini söyledi.