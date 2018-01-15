Halıların Kirliliğini Ölçmek İçin Geliştirilen Robot Bebek

Bebeklerin emekledikleri sırada halıdan havaya saçılan mikrop ve kirlilikten ne kadar etkilendiklerini görmek isteyen bilim insanları etrafı hava sensörleri ile dolu bir bebek robot geliştirdiler.

Bebekler harika varlıklardır. Kalpleri tamamen sevgi ile dolu olan bu canlıların tek yapmak istedikleri şey daha fazla oyun oynamak ve çevrelerini keşfetmektir. Elbette ki bebekler yürüme yeteneğini doğuştan almaz, bu nedenle uzun hayatlarının ilk birkaç ayını emekleyerek geçirmekten başka çareleri yoktur.

Bazı bebekler yürümeyi biraz daha hızlı öğrenir, bazıları ise bunun için biraz daha fazla gayret göstermelidir. Fakat ne olursa olsun tüm bebekler emekler. Peki bebeklerin üzerinde emekledikleri halılarımız ne kadar temizdir? Herkes bilir ki halılar ne kadar temizlenirse temizlensin kir, alerjen ve mikrop yuvalarıdır.

Amerikan ve Finli bilim insanlarından oluşan bir ekip, bebeklerin emekledikleri sırada ne kadar kir ve mikroba maruz kaldıklarını ölçmek için bir robot bebek geliştirdiler. Üzerinden bir dizi hava sensörü bulunan robot bebek halı üzerinde tıpkı bir bebek gibi emekleyerek bebeklerin soluduğu havanın kalitesini ölçtü.

Araştırmanın sonucuna göre emekleyen bebekler, yürüyen yetişkin bir insana göre 4 kat daha fazla kirliliğe, alerjene ve mikroba maruz kalıyor. Üstelik bu kir, alerjen ve mikrop oranı halının kirliliğine gör 20 kata kadar artabiliyor. Araştırmaya liderlik yapan Brandon Boor’a göre bu kirliliği soluyan bebeklerde astım ve alerjik hastalıkların görülme ihtimali oldukça fazladır.

Sonuç olarak hepimiz emekledik ve hepimiz sağlıklı bireyler olarak büyüdük ve hayatımıza devam ediyoruz. Dolayısı ile durum o kadar da korkunç değil. Araştırmacılar bu noktada ‘eski arkadaş mekanizması’na atıfta bulunarak bağışıklık sistemi gelişme aşamasındayken, bebeklerin zararsız mikroplarla temas etmesinin bağışıklık sistemini güçlendireceğini söylüyorlar.