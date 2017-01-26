Eski PC Oyunlarını Bedavaya İndirebileceğiniz 5 Efsane Site

Son çıkan AAA oyunlar yerine eskilerin efsane oyunlarını bedavaya oynamak isteyenler için 5 muhteşem site sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl birbirinden muhteşem oyunlar çıkarken, yüksek fiyatları sebebiyle birçoğunu satın alamıyoruz. Hadi dişimizi sıkıp para biriktirip almak istesek, bu sefer de sistem kaldırmama sorunlarını görebiliyoruz.

Peki, eğer bir yeni ve AAA oyunu olması noktasında ısrarınız yoksa ve özellikle retro sever biri iseniz sizin kesinlikle favoriniz olacak 5 internet sitesi sunuyoruz. Bu sitelerde eski oyunları tamamen ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Böylece gerek sistem kaldırmama gerekse yüksek ücret sorunlarının ikisi de olmayacak.

Neyse, biz lafı fazla uzatmadan bu 5 siteye geçelim;

Klasik DOS oyunlarının merkezi haline gelen Abandonia, adından da anlaşılacağı gibi unutulmuş klasik oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Şu anda 1.200 civarında indirilebilir ücretsiz oyuna sahip olan siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Tıpkı Abandonia gibi DOS oyunlarını sunan bu site MSDOS’un yanı sıra Windows zamanında çıkan oyunlara da yer vermiş. Aynı zamanda her oyunun çıkış tarihi, ekran görüntüleri ve açıklama gibi detaylarını veren siteye de buradan ulaşabilirsiniz.

MSDOS ve Modern DOS oyunlarına odaklanan bir site olan RGB Classic Games, DOS, CP/M-86, OS/2, Win16 ve Win9x platformlarına çıkmış klasikleri ücretsiz olarak sunuyor. Aynı zamanda sitedeki emülator sayesinde de oyunları indirmeden oynayabilirsiniz. Siteye buradan rahatlıkla ulaşabileceğinizi de belirtmiş olalım.

Son sitemiz ise Remain In Play oluyor. Yine DOS oyunlarını sunuyor olsa da genel olarak DOS olmayan birçok yapıma da ev sahipliği yapan RIP, Bağımsız oyunlardan daha çok zamanın popüler firmalarının oyunlarına ücretsiz olarak yer veriyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha önce birkaç kere bahsettiğimiz ve internet dünyasının en büyük arşivi olan The Internet Archive’ın da binlerce MS-DOS oyunu barındırdığı bir bölümü var. Ona da buradan ulaşarak efsanevi eski oyunları oynayabilirsiniz.