Bedelli Askerlik ücreti olan 15.000 TL'yi karşılamak için satışa sunulmuş birbirinden ilginç 5 şey.

Malumunuz şu sıralar ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri, yüz binlerce genci yakından ilgilendiren “Bedelli Askerlik” konusu olmuş durumda. Aralık 1993 tabanından başlayarak daha ileri yaştaki insanların da bedelli askerlik yapabilmesini sağlayacak yeni düzenleme, tabii ki bedelli adaylarından bir ücret talep ediyor.

Bahsi geçen ücret bildiğiniz gibi 15.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Birçok insan için büyük bir meblağ olan bu ücreti karşılamak isteyen birçok genç, kredi çekmektense şahsi mal varlıklarını satmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca ülkemiz online ticaret siteleri, hiç olmadığı kadar yüksek bir trafik ile karşı karşıya kalıyor. Bu denli yoğun bir trafik, pek tabii Türk insanın pratik zekasıyla birleştiğinde ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkarıyor. Karşınızda bedelli askerlik masrafını karşılamak için satılığa çıkarılmış birbirinden ilginç ürün ve “canlı.”

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