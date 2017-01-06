Bedenimize Dair Kafamızda Yer Etmiş 4 Yanlış Algı

Vücudumuzla ilgili yıllarca söylenegelen fakat yanlış bildiğimiz 4 algıdan bahsettik.

Hepimiz vücudumuzu çok iyi tanıdığımızı zannederiz ve eskilerden beri söylenegelen şeylerle beynimizi gereksiz bilgilerle doldururuz. Daha birkaç güne kadar vücudumuzda bulunuyor olmasına rağmen bir organın varlığından bile haberimiz yoktu. Peki bedenimizle ilgili doğru olduğunu zannettiğimiz bu bilgiler neler?

Kilolu insanların metabolizması daha mı yavaş çalışır?

Kaslar, yağda üç kat daha fazla enerji harcarlar; fakat diğer organları oluşturan hücreler her zaman enerjiye açtır. İç organları daha büyük olan kilolu insanların zayıflara oranla fazla hücresi vardır. Bu ise enerjinin daha fazla tüketilmesi, metabolizmalarının ‘daha hızlı’ olması anlamına geliyor.

Elma vücut, armut vücut bilmecesi

İnsanlar, elma ve armut vücutlular olacak şekilde ikiye ayrılır. Elma vücutlularda yağlar karın kısmında toplanırlar, armut vücutlarda ise kalça ve bacakların üst kısmında bulunurlar.

Eskiden elma vücutlarda karın kısmında bulunan yağların enflamasyona yol açan, tansiyonu yükseltip insülin direncine neden olan kimyasallar salgıladığı, bu sebeple de diyabet ve kalp hastalıkları risklerinin daha fazla olduğu sanılıyordu. Kalçalardaki yağın da zararsız olduğu düşünülüyordu fakat Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar, bu yağların da aynı maddeleri salgıladığını gösterdi. Yani elma ya da armut fark etmez, vücudunuz hangi şekilde olursa olsun yağlar her şekilde zararlıdır.

Kadınların vücudu kum saatine mi benzer?

Kadınlar, vücutlarının tıpkı bir kum saati gibi olmasını isterler fakat üç boyutlu tarayıcılar, farklı bir noktaya işaret ediyor.

Manchester Üniversitesi’nden araştırmacılar, 240 İngiliz kadında üç boyutlu makineler kullandıklarında, %63’ünün göğüs, bel ve kalça ölçülerinin birbirlerine çok yakın olduğunu ortaya çıkardı. Yani vücutları kum saatinden çok, dikdörtgen biçimine benziyordu (bu kadınlar için bir dram değilde nedir?). Kadınların yalnızca %13’ünün vücudu kum saatine benziyordu, geri kalanlar ise armut, kaşık, üçgen gibi şekillere benzetilmişti.

Erkek memesi yağdan mı oluşur?

Erkek memelerinin yapısı ve belirgin durumlarda (bira göbeği vs) ortaya çıkması, sanıldığı gibi yağlarla alakalı değildir. Çoğunlukla meme dokusunun büyümesi sebebiyle ortaya çıkarlar. Kilolu erkeklerde görülmemesinin nedeni ise yağ hücrelerinin kadın hormonu östrojen üretmesi, bu hormonun ise memelerin büyümesine neden olmasıdır. Erkeklerde bulunan testosteron hormonu ise bu büyümeyi engeller.