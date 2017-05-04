Beğen Butonu Ciddi Ciddi Tarih Oluyor: Facebook Yorumlarına da İfadeler Geldi!

Beş temel duygu durumunu artık yorumlarda görecek, tepkimizi daha kolay gösterebileceğiz. Tıpkı gönderilerdeki mantıkla çalışan ifadeleri artık yorumlarda da kullanabileceksiniz.

Kimileri onları, gönderilerdeki "Beğen" butonunun yerini aldıkları zaman pek sevmedi. Beş temel duyguyu ifade eden emojiler, her ne kadar beğen butonu solda kalsa da onu yavaş daha işlevsiz ve soğuk hale getirdi. Ancak daha anlaşılabilir ve daha kolay bir iletişime olanak sağladıklarını da kabul etmek gerekiyor.

Facebook, Emotions adını verdiği söz konusu duygu butonlarını yorumlara kadar indirdi. Artık bir yoruma olan tepkinizi daha anlaşılabilir kılacaksınız. Bu sayede elbette etkileşimin ve bırakılan ifade sayısının da hatırı sayılır derecede artmasının sağlanması planlanıyor.

Tıpkı gönderilerdeki beğen butonuna basılı tutunca çalışan özellik yorumlar kısmında da aynı şekilde çalışıyor. Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, "İnsanların Facebook'taki konuşmalarında tepkilerini göstermek için daha fazla yol arzu ettiğini tespit ettik, bu yüzden de yorumlarda en uygun tepkiyi göstermelerini sağladık” şeklinde konuştu.

Şunu da belirtelim: Özellik şimdilik yavaş yavaş yayımlanıyor, bu yüzden herkese ulaşması zaman alacaktır.

Reaksiyon emojilerinin şu an yorumlara doğru genişliyor olması, bir zamanlar Facebook’un internet dünyasına getirdiği “Beğen” ifadesinin de yavaş yavaş tarihe gömüleceği anlamına geliyor. Ayrıca haber akışınızdaki binlerce gönderi ve reaksiyonlar reklam verenlerin de işine yarayacak, rahatsız edici yorumlar ya da içerikler kolaylıkla tespit edilebilecek.

Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi, size sunduğumuz tüm diğer haberlerimizdeki gibi soldaki emoji butonlarıyla hızlı bir şekilde değerlendirebilir, ayrıca yorumlar kısmında yeni özelliği hep birlikte tartışabiliriz. :)