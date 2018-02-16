Bir milyon insan, Snapchat'i eski tasarıma geri döndürmek için başlatılan kampanyayı imzaladı. Snapchat, uygulamada gezmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan güncellemeyi dağıtsa da birçok kişi bunu beğenmedi.

Geçtiğimiz günlerde, Avusturalyalı Snapchat kullanıcısı Nic Rumsey tarafından Change.org sitesinde, güncellemelerin geri alınmasına yönelik bir kampanya başlatıldı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rumsey, "Güncelleme aslında kullanımı zorlaştırdı. Birçok 'yeni özellik' Snapchat'ın son yıllarda sahip olduğu özgün amaçları, kullanışsız hale getirdi. Amaç, Snap Inc'i 2018 güncellemesinden önce uygulamayı eski temellere geri döndürmeye ikna etmek" dedi. Uygulamanın eski arayüzüne dönmesine yönelik başlatılan kampanyayı 1 milyon Snapchat kullanıcısı imzaladı.

Gelen sert tepkiler karşısında konuşan Snap CEO'su "Beklendiği gibi, topluluğumuzun değişimlere alışması zaman alacaktır. Ancak genel olarak, ilk sonuçlardan memnuniyet duyuyoruz ve yeni tasarımı 1. çeyrekte tüm topluluğumuzun kullanımına sunacağız. Güncellenmiş uygulamayı optimize ederken yapacağımız çok iş var. Erken gözlemlerimiz yeni mimarinin arkasındaki tezi ve sağladığı pek çok büyüme fırsatını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, birçok kullanıcının haftasonunda görmeye başladığı yeni tasarıma gelen tepkiler şirketin umurunda değil gibi gözüküyor. Kullanıcıların tasarıma alışacağının altını çizen şirket, topluluğun kullandıkça bu tasarımdan memnun olacağını ileri sürüyor.

Yeni güncellemeyle, arkadaşlardan ve ünlülerden olan içerikleri ayıran uygulamada kullanıcılar ekranı sola ve sağa kaydırma ile içerikler arasında gezinebiliyor. Ancak Snapchat, Facebook arkadaşlarınızın paylaşımını öne çıkartırken, markalardan ve diğer sayfalardan gelen içerikleri daha geri plana itme stratejisine yönelmiş durumda. Tabi ki platformun bunu reklam almak için yaptığını görmek zor değil. Bakalım Snapchat, önümüzdeki dönemde geri adım atmak zorunda kalacak mı?