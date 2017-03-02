Behzat Ç. Artık Netflix'te!

Türk dizi tarihinin ‘en iyileri’ arasında gösterilen Behzat Ç.’nin yayınlanmış tüm bölümleri, Netflix Türkiye'de yayınlandı.

2010 yılında yayın hayatına giren ve 3 sezon boyunca ekranlarda kalmaya devam eden Behzat Ç., yayından kaldırılma riskiyle karşılaşmak istemeyip final yapmıştı.

Türkiye’nin siyasi tarihini yönlendiren gelişmeleri gözünü sakınmadan gösteren dizi, bu sebeple bazı siyasetçileri rahatsız etmiş ve birtakım yaptırımlara uğramıştı (yayın saatlerinin değiştirilmesi, aldığı para cezaları vs). 3. sezonunda yine ceza alan ve her bölümü 60 dakikaya düşürülen dizinin YouTube’da yayınlanan tüm bölümleri de geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılmıştı.

Ardından diziyi yayınlayan yayın grubu olan Doğuş'un kendi ücretsiz platformu olan Puhu TV'de yayınlanan bölümler, şimdi de Netflix tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan ve ciddi atılımlarda bulunan Netflix, Behzat Ç.’nin yayın haklarını aldı ve 1 Mart tarihinden itibaren eski bölümlerini (sansürlü olarak) yayınlamaya başladı. Fakat iyi haberler bununla da sınırlı kalmayabilir.

Dizinin senaristliğini yapan Emrah Serbes, geçtiğimiz yıl Behzat Ç.’nin senaryosunun hazır olduğunu fakat herhangi bir kanalla anlaşma sağlanamadığını belirtmişti. Şimdi Netflix Türkiye’nin dizinin yayın haklarını satın alması, senaryosu hazır olan dizinin yeni bölümlerinin burada yayınlanması ihtimalini de düşündürtmüyor değil hani.