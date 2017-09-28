Emrah Serbes, Twitter'dan Bomba Bir İtirafta Bulundu!

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm gibi yapımların senaristliğini yapan Emrah Serbes, Twitter'dan yaptığı itirafla herkesi şok etti.

Yazar / senarist Emrah Serbes, İzmir’de 22 Eylül tarihinde gerçekleşen ve aynı aileden iki kişinin ölümüne sebep olan kazanın sorumlusu olduğunu belirterek savcılığa gitti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kazanın detaylarını aktaran Serbes, aracı şu an kaza sebebiyle cezaevinde bulunan Kenan Doğru’nun değil kendisinin kullandığını söyledi. Aradan geçen zaman diliminde bu vicdani sorumluluğu kaldıramadığını dile getiren Serbes, savcılığa gidip teslim olduğunu açıkladı.

22.09.2017 tarihinde İzmir-Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir.

Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak 3-4 takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık.Kaza esnasında yanımda duran arkadaşım Kenan Doğru ile aracın sunroof'undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik.

Araçtakilerin nabızlarına baktım; anne hala hayattaydı. 112'yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan'ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır. Ama aradan günler geçtikçe bu vicdani sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım.

Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın.

Emrah Serbes - 28.09.2017

Emrah Serbes’le Kenan Doğru’nun bulunduğu 34 NT 5005 plakalı araç İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik’in kullandığı otomobille çarpışmış, kaza sonrası şoförle birlikte 16 yaşındaki Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Anne Nilgün Özçelik ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.