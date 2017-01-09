Elveda Lig TV: 13 Ocak’tan İtibaren Lig TV ‘beIN Sports’ Oluyor!

beIN Medya Grubu’nun satın aldığı Digiturk, 13 Ocak’tan itibaren değişmeye başlıyor.

Bildiğiniz gibi 2016 Eylül ayında Katar merkezli bir küresel medya grubu olan beIN Medya, Digiturk’u satın almış ve değişikliklerin sinyali gelmişti. 2017 ile beraber değişikliklere başlayan Digiturk, ilk aşamada Lig TV’nin adını küresel olarak bilinen beIN Sports olarak değiştiriyor.

Lig TV’nin 4 kanalının birden adının beIN Sports olacağı yeni dönem 13 Ocak 2017’de başlayacak ve aynı zamanda 2 kanalın daha eklenerek toplamda 6 beIN Sports kanalının olacağı söyleniyor.

Bunun yanı sıra birçok Digiturk kanalının da beIN Medya Grubu kanal isimleri alacağı söylenirken şu anda tek kesin bilgi Lig TV için geçerli.

beIN Sports’ta Hangi Müsabakalar Olacak?

Hali hazırda Türkiye Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague gibi spor müsabakaları yayını yapan Lig TV, beIN Sports lisansıyla Amerika Major League, Moto GP, Formula 1, WTA Tenis, ATP Tenis, NBA, Asya AFC Şampiyonlar Ligi, Copa Libertadores, İtalya Serie A, Fransa League 1, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi müsabakalarına da yer verecek. Voleybol, boks ve hatta curling karşılaşmalarına da yer verecek olan beIN Sports’un 13 Ocak ile daha detaylı yayın ve kanal bilgisi geleceğini umuyoruz.