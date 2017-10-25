beIN Sports'un Yeni ‘Şifresiz’ Kanalı: beIN SPORTS Haber

Süper Lig dahil Avrupa’daki birçok futbol karşılaşmasının yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, futbolseverleri heyecanlandıracak yeni bir kanalın duyurusunu yaptı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, yeni bir kanalın daha duyurusunu gerçekleştirdi.

Şifresiz olarak yayınlanacak ‘haber’ eksenli kanal, Süper Lig, TFF 1. Lig ve dünyanın en fazla takip edilen diğer liglerinden özet görüntüler, röportajlar, tartışma programları ve dünyanın dört bir yanından kameralara yansıyan ilginç görüntülere yer verecek.

Son dakika gelişmeleri canlı bağlantılarla birlikte takip edebileceğimiz kanalda deneyimli spor spikerleri ve yorumcular görev alacaklar.

Türkiye’deki yayın hayatına 6 kanalla başlayan beIN Sports, yeni kanalının test yayınına dünden itibaren Digiturk 83. kanalda başladı.