Bekar İnsanlar, Daha Sağlıklı ve Uzun Bir Ömre Sahipler!

Bekar kalan insanların daha sağlıklı olduğu anlaşıldı. Evli insanlara göre farklı bir düzende hayatlarını yaşayan bu insanların daha sağlıklı olmaları, ömürlerinin de uzamasını sağlıyor.

Sizce bekar kalmak sağlığa iyi geliyor mu? Evlendiğinizde artan sorumluluklar ve insanların kendini boşlaması, evlenen bireylerin daha sağlıksız olacağını gösterdi.

Bu konuda araştırma yapan Santa Barbara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi DePaulo, bir konferansta yalnız yaşamanın faydalarından bahsetti. Kendisinin de hiç evlenmediğini söyleyen 63 yaşındaki adam, yalnız yaşamanın kendisini daha mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır kendisini bekarlığa adayan insanları inceleyen araştırmacı, yalnız yaşayan kişilerin bilinenin aksine çok daha geniş sosyal bir çevreye hakim olduklarını ve bedenen daha sağlıklı oldukları için de bunun kişilere psikolojik ve fiziksel yönden faydalarının olduğunu saptamış.

DePaulo bu düşüncelerini çok uzun süredir insanlara aktarıyor. 2013 yılında yazdığı bir blog yazısında “Bekarların yalnız, sevgisiz ve sefil bir hayat sürdüğünü ve hayatta en çok istedikleri şeyin bir eş bulmak olduğu yolundaki inançların hepsi efsaneden ibaret” demiş.

Evli insanlarla bekar insanların kıyaslandığı araştırmalar da DePaulo’nun açıklamalarını doğruluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bekarların evlilere göre diğer insanlarla daha iyi bağlar kurabildiği anlaşılmış. Üstelik bu araştırmalarda ırk, cinsiyet ve gelir grupları değişse bile sonuç hep aynı çıkmış.

Bekar Olmanın Sağlığa Faydaları

Bekarlığın sağlığa faydalarının başında daha aktif bir yaşantı geliyor. 18-64 yaş arasında 13 bin erkek ve kadın üzerinde yapılan araştırmalar bekarların evlenenlere göre çok daha fazla egzersiz yaptığını belirlemiş.

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse evlenmek, insan sağlığını bozuyor. İstediği her şeyi elde ettiğini düşünerek kendini düşünmeyi bırakan insanlar yeteri kadar sosyal aktiviteye katılmayarak sağlıklarını yitiriyorlar. Bu olayların hepsini bir kenara bırakırsak evli insanların beyin yakan kavgalarının da insan sağlığında ciddi sıkıntılar yaratacağını düşünüyoruz.

Peki, sizce daha sağlıklı bir hayat için bekar olmak gerekiyor mu?