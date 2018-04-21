3D Yüz Tanıma Teknolojisi 2018’in Sonlarına Ertelendi

Yeni bir teknoloji olan yüz tanıma teknolojisi, pratik kullanımı ve benimsemesi mevcut olsa da hızlı bir yükseliş yakalayamadı. Bu bağlamda dünyanın en büyük üreticileri, kullanıcıların bu gelişmeye alışması için teknolojiye zaman verdiler.

Bildiğiniz gibi son dönemlerde adından en çok söz ettiren teknolojilerden biri 3D yüz tanıma teknolojisidir. Birçok kullanıcı bunu benimsemiş ve sevmiş olmasına karşın, özellik beklenen büyümeyi yakalayamadı. Bununla birlikte dünyanın en büyük üreticileri, mevcut donanım ve yazılım özelliklerinin anlaşılabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için yeni teknolojiye zaman tanıma kararı verdiler. Teknoloji bu bağlamda 2018’in sonlarına kadar erteleme yaşayacak.

Qualcomm, Himax Technologies ve Truly Opto-electronics tarafından geliştirilen 3D sensörler şüphesiz ki piyasada bulunan en iyi 3D algılama çözümleridir. Diğer bir yandan Qualcomm’ın Snapdragon 845 yonga setinde bulundurduğu sınırlama ile birlikte, hem Samsung hemde Huawei’nin teknolojiden uzaklaşıp kendi çözümlerini geliştirmek istediği gözlenebiliyor.

Diğer yandan Xiaomi, bir Snapdragon 845 yongası ile güçlendireceği ve bir 3D yüz tanıma sensörüne sahip olacak olan, Xiaomi Mi 7 modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak şirket, yüz tanıma yönteminin kullanılmaması nedeniyle, bu planın 2018'in sonlarına ertelenmeyi planlıyor.