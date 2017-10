Ekranı kırılan bir telefondan veri kurtarmaya çalıştınız mı? Böyle bir şeyin başınıza gelmemesi için alacağınız önlemlerden bahsettik.

Telefonunuzu kullandığınız her an ekranın kırılarak bozulma ihtimali bulunuyor. Bu elbette çok kötü bir senaryo, ancak ekran kırıldıktan sonra oluşacaklar daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Sizler için çok önemli hatıralar o telefonda yer alıyor olabilir. Haliyle telefon umurunuzda olmasa bile telefonun içerisindeki fotoğraflar ve diğer bilgiler sizler için çok büyük önem taşıyacaktır.

Öncelikle belirtelim, “ekranım bozuldu, verilerimi nasıl kurtarırım?” diyorsanız sizleri bu haberde veya internetin geri kalanında hoş şeyler beklemiyor. Bir de telefonda parmak izi okuyucu gibi korumalar varsa işiniz gerçekten zor olabiliyor. İşler bu raddeye geldiyse verileri kurtarmak sizler için çok zor olacak demektir. Bu durumda verileri kurtarmak için fiyatları 1000 TL’yi bulan ekranları değiştirmek ya da profesyonel veri kurtarma hizmetlerinden yardım almanız gerekebilir.

İşler henüz bu durumda değilse, öncesinde alacağınız birkaç önlemle anılarınızı telefona bağlamaktan kurtulabilirsiniz. Her teknolojik cihazda olduğu gibi bozulma ihtimali her an var olan telefonlarımıza bu kadar değerli şeylerimizi emanet etmek çok tehlikeli olabiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için neler yapabileceğinizi birkaç adımda anlatacağım.

Önemli bilgiler SD karta

Çoğu Android telefonda SD kart desteği vardır. Daha çok telefonun depolama alanı yetmediğinde doldurulan SD kartlar aslında tam bir güvenlik birimi. Fotoğraf ve video gibi çok alan kaplayan özel verilerinizi SD karta kaydederek olası erişim sorununda rahatlıkla dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Şifreleme ve kabul edilebilir depolama

Telefonda yer alan SD kartı şifrelemek güvenliğinizi artırıyor olmasına rağmen, SD kartın başka telefon ve cihazlarda çalışmasını engelleyecektir. Verilerinizi başka cihazlara taşımak istiyorsanız bu konuya dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde SD kartı kabul edilebilir depolama alanı olarak belirlerseniz de verilerinizi başka cihazlarda kurtaramayabilirsiniz. Çünkü, SD kartı bu şekilde tanımladığınızda telefonda yer alan uygulamalar da SD karta yüklenir ve bu yüzden de kart telefonun dahili depolama birimi olarak davranır.

Bulut

Günümüzün en net teknolojilerinden birisi olan bulut teknolojisi, verileri kaybolma riskine sokmadan belirli firmaların sağladığı sunuculara yüklemenize olanak tanır. Google, Outlook gibi firmaların sunduğu bulut hizmetine fotoğraf ve diğer verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Bu sayede olası telefon kayıplarında sorun yaşamayacaksınız.

Google Fotoğraflar

Aslında bunu da bulut hizmetine alabiliriz, ancak hem Android hem de iPhone’larda kullanılan Google Fotoğraflar çok daha işlevsel olduğu için ayrı bir başlık verelim istedim. Google Fotoğraflar, çektiğiniz tüm fotoğrafları yüksek çözünürlüklü olarak veritabanına kaydediyor. Telefonun çektiği tam boyut olmamasına rağmen görüntü kalitesinden fazla ödün vermeden fotoğraflarınızı yedekleyebilirsiniz.

Telefonu yedekle

Telefonunuzu buluta yedeklemek yerine her telefonda özel olarak bulunan yedekleme uygulamaları ile belirli periyotlarla telefonları bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Bu sayede fotoğraf, video, kişiler gibi pek çok özelliği muntazam ve güvenli bir şekilde bilgisayarda tutabilirsiniz.

Unutmayın, elimizden düşürmediğimiz telefonlarda her an bir sorun oluşabilir. Önemli olan bu sorunlara nasıl hazırlandığımız. Peki, sizin bu konuda önereceğiniz bir şeyler var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.