LG'nin bu yıl ilk amiral gemisi çıkarma amacıyla işlemcisini eski bıraktığı telefonu G6, beklenilen miktarda satılmayınca firma 117 milyon dolar zarara uğradı.

Geçen yıllardan beri mobil departmanında bir türlü toparlanamayan LG, bu trendi sürdürüyor. 2017 amiral gemisi G6, beklenen satış rakamlarına ulaşamayınca firmaya 117 milyon dolar zarar ettirdi.

İkinci çeyrek ekonomik verilerini açıklayan LG, 2012 yılının ikinci çeyreğiyle aynı değerleri koruyor. Firmanın açıklamasına göre bu zararın sorumlusu yükselen komponent fiyatları ve beklenenden az sayıda satan LG G6. Komponent fiyatlarının yükselmesi nedeniyle LG G6'ya 2016 yılının mobil platformu olan Qualcomm Snapdragon 821'i takan ve 1-0 geride başlayan firma, Kuzey Amerika'da geçen yıla göre %13 daha fazla telefon satsa da zarar etmekten kurtulamadı.

Üçüncü çeyrekte V30 ve Q serisi modelleriyle satışlarda artış bekleyen LG, G6 modelinden umuyoruz dersini almıştır. Herkesin en iyisi ve en yenisinin peşinde olduğu bir sektörde yeni model akıllı telefonunuza eski model bir donanım koymak büyük bir çoğunluk için kabul edilemez bir durum.

Bu yıl içinde amiral gemisi telefon aldıysanız ve bu telefon LG G6 değilse; neden LG G6'yı seçmediniz? Bu kararda Snapdragon 821'in ne derece etkisi oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.