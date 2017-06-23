Beklenen An Geldi: iPhone 8 Sızdırıldı

Bir süredir hakkında ufak tefek sızıntılarını gördüğümüz iPhone 8, tamamen ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere Apple, bu yıl ilk kez bir geleneği bozarak sadece S modelini tanıtmak yerine bir yıl zamanı atlayarak iPhone 8 modelini de iPhone 7S ile birlikte duyuracak.

Aslında bir süredir ortaya çıkan sızıntılarla birlikte iPhone 8 modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını biliyorduk ancak telefonla ilgili net bir sızıntı paylaşılmamıştı. Şimdi ise bugüne kadar paylaştığı her sızıntı hemen hemen doğru çıkan, sızıntı dünyasının kralı @OnLeaks iPhone 8 modeline ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri paylaştı. OnLeaks'ın daha önceki sızıntılarını da göz önüne alırsak, iPhone 8 tam anlamıyla böyle olacak diyebiliriz.

İşte iPhone 8: