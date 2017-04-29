Bugün yayınlanan iki yeni KHK kapsamında evlilik programlarının yasaklandığı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte evlilik programlarının yayınlanmasının yasaklanacağı haberini sizlere aktarmıştık. Beklenen karar geldi ve Resmi Gazete'de yayınlanan yeni KHK ile evlilik programları yasaklandı.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayınlanan iki yeni kanun hükmünde kararname (KH) ile birlikte evlilik programlarının televizyonlarda gösterilmesi tamamen yasaklanmış oldu. Ayrıca medya tarafını ilgilendiren tek karar bu değil. Yeni KHK radyo ve televizyonlarda akviye edici gıda ve sağlık ürünlerinin satışının yapılmasını da yasaklıyor.

Böylelikle nihayet uzun süredir birçok istenen kişinin istediği karar resmileşti diyebiliriz. Böylelikle televizyonda artık evlilik programları gibi gereksiz ve saçma bir şey olmayacak. Dileriz ki kanallar bu boşluğu iyi bir şekilde değerlendirerek saçma sapan programlar yerine topluma bilgi katacak yeni programlar yapma kararı alır.