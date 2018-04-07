Beklenen Honor 10 Cihazı'nın İlk Görüntüleri Medyaya Sızdı

Honor şirketi 15 Mayıs’ta Londra’da yeni Amiral Gemisi, Honor 10’u tanıtmayı planlıyor. Uzun süredir hakkında haber bulunmayan bu gizli silah hakkında, nihayet bugün minik bir ipucu elde edebildik. Çin’de sızdırılan, Honor tarafından halka arz edilen promosyonel fotoğraf, gösteriyor ki tasarım açısından oldukça ilginç bir telefon ile karşı karşıya olacağız.

Sızdırılmış poster görüntüsünde şimdilik telefonun yalnızca arka yüzüne dair fikirler oluşturabiliyoruz. Fakat bu elimizdeki mataryale bakarak söyleyebiliriz ki; cihaz tasarım konsepti olarak Huawei P20 ve P20 Pro’yu anımsatan izler taşıyor.

Bu tabii ki temel benzerlik anlamından ziyade özgün tasarım anlamında bir benzerlik. Telefonda çift arka kamera bulunduğu aşikar, ancak parmak izi sensörüne dair bir ize rastlayamadık. Muhtemelen bu sensör 5.8 inç’lik FullView ekranın ön tarafında konuçlanmış olarak bizleri bekleyecek.

Tıpkı Huawei P20 serisinde oldu gibi bu cihazın da çentikli ekran bulundurması bekleniyor. Honor 10’a dair beklenen tahmini özellikler ise 6GB Ram ve 256GB depolama alanı olmakla beraber cihazın, EMUI 8.1 ile Android 8.1 Oreo’yu desteklemesi bekleniyor.

Size bu cihaz hakkında daha kuvvetli haberler sunabilmek için 15 Mayıs tarihini heyecanla bekliyor olacağız. Teknoloji ile kalın.