Beklenen Oldu: Witcher Müzikali Sahnelenmeye Başladı!

Popüler PC ve konsol oyunu Witcher'ın zengin hikayesi, müzikal sanatçılarının dikkatini çekti ve ilk örneği Polonya'da sergilenmeye başladı.

Zengin hikayesi ve atmosferiyle oyuncuların anlata anlata bitiremediği oyunlar, özellikle serinin son oyunu, Witcher serisi, ilk kez kendi sahne uyarlamasına sahip oldu ve Polonya'da sergilenmeye başlandı.

Fantazi RPG'nin en iyi örneklerinden olduğu her fırsatta dile getirilen The Witcher oyun serisi, aynı adlı Lehçe kitaptan (Wiedźmin) uyarlandı. Bu uyarlamanın müzkal versiyonu da Teatr Muzyczny im'de, Polonya'da sergilenmeye başlandı. Yazarların şiddeti göstermekten çekinmediğini bu yayınlanan kısa klipte de görebiliyoruz. Klipte, Geralt'ı oynayan aktörün, çocuk bir aktör gibi görünen birini sahnenin önünden aşağıya atıyor.

Müzikal 15 yaş ve üzeri izleyicilere açık ve Kasım ayında sergilenmeye başlanacak.