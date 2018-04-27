Kripto para dünyasının ilk gözdesi ve en değerlisi olan Bitcoin, temelinde yatan sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle sona çok yakın. 21 milyon adetten sonra bir daha üretilemeyecek olan Bitcoin, 17 milyon sınırını geçti.

Kripto paralar, temellerinde barındırdıkları Blok Zinciri teknolojisi sayesinde, bilgi işlem donanımlarıyla üretiliyorlar. Saf bilgiden oluşan bu dijital finans değerlerinin üretimi, yeryüzünün her tarafına dağılmış olan dijital madencilik ekipmanlarıyla yapılıyor.

Bir Bitcoin üreticisi olmak için son derece güçlü işlemcilere sahip olan bilgisayarlara ve özel yazılımlara ihtiyacınız oluyor. Ardından kurduğunuz bu madencilik sistemi, Bitcoin’in Blok Zinciri’ne dahil olarak küresel çapta işleyen dev bir bilgisayarın küçük bir parçası oluyor. İşlediğiniz her bilgi, yani ürettiğini her miktar Bitcoin için elektronik cüzdanınıza kendi payınız geçiriliyor. Ancak bu büyük bilgi işlem furyasının da bir sonu var.

Bitcoin’in yazılımsal kapasitesi, onun 21 milyon adet sınıra ulaştığında üretimin durdurulacağını bize gösteriyor. Bu sınır sonradan değiştirilemiyor, çünkü Blok Zinciri’ne kaydolan hiçbir bilgi sonradan değiştirilemiyor.

Statoshi.info ve farklı kripto para borsası kaynaklarına göre Bitcoin üretiminde 17 milyon barajına ulaşıldı. Kalan %19’luk 4 milyon adedi ifade eden Bitcoinler ise gün geçtikçe daha zor üretilebilecek. Üreticiler de gün geçtikçe çok daha az kazanacaklar. Tabii ki yeni işlemci teknolojileri bu işin önünü bir nebze de olsa açabilirler. Fakat yapılan hesaplamalar, üretilecek son Bitcoin’i 2140 yılında göreceğimizi doğruluyor. Nedenini merak ediyorsanız, aşağıda anlatmaya çalıştık.

Peki Bitcoin üretimi neden yavaşlıyor?

Bilgi miktarı arttıkça o bilgi toplu olarak işlemek için gereken işlemci gücü de artar. Eğer işlemci gücü bilgi miktarının artış hızına yetişemezse, gün geçtikçe etkisi azalır. Bu nedenle 5 yıl önce Bitcoin üretimi için kullanılan işlemcileri şimdi kullanamayız, çünkü küresel çaptaki Bitcoin Blok Zinciri’nin sahip olduğu bilgi son derece yüksek bir hızda artıyor. İşlemcilerimiz de bu artıştan dolayı yavaşlıyorlar. Üretim de aynı şekilde yavaşlıyor ve sona yaklaştıkça birim zamanda üretilen Bitcoin miktarı da azalıyor.

Eğer karmaşık geldiyse bir örnekle açıklayalım. Aklınıza bir kamyon getirin ve kasasının yarısının kumla dolu olduğunu düşünün. Kamyon hedefine ideal bir hızda varacaktır. İkinci seferde daha fazla kum taşımanız gerektiği için kamyonun kasasını tam kapasite doldurun. Bu kez önceki sefere kıyasla daha yavaş gidecektir. Son seferde ise aşırı yükleme yapın. Artık kamyon istediği yere oldukça yavaş gitmek zorundadır. Dolayısıyla birim zamanda aldığı yol da azalır. Buradaki yük bilgi miktarını, kamyon üretim tekniğini yani işlemcileri, alınan yol da sonucu yani Bitcoin’i ifade ediyor.

Söz konusu yük, gün geçtikçe kum olmaktan çıkıp kayaya ve ardından da demir yığınına dönüşüyor.