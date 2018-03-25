‘System Shock Remanstered’in Yeni Sürümü 2020’de Geliyor

Severek oynan ve hatta büyük hayran kitleleri olan oyunun elden geçirilmiş hali Şubat ayında askıya alınmıştı. Ancak sevenlerine duyurulur; oyun 2020 yılında gelmesi beklenen yeni sürümüyle sevenlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Looking Glass Technologies tarafından geliştirilen ve serinin ilk oyunu olan System Shock’un çıkışı 1994 yılında gerçekleştirmişti. FPS/RPG/Korku türleri karışımı olan oyun, Doom’da kullanılan bilimkurgu konseptini daha ileri taşımayı başarmış, oyuncuları Cyberpunk temalı bir evrenin içerisine sokmuştu. Serinin bu ilk oyunu 2072 yılında geçiyor. Oyunun farklı 3D kullanımı ve oyun yapısı oyuncuların dikkat çekmiş ve heyecan yaratarak hayran kitlesi oluşturmuştu.

Geçici olarak askıya alınan oyun ile ilgili CEO Stephen Kick 17 Şubat’ta yaptığı duyurusunda, “System Shock Remastered projesi kısa süre duraklatıldı ancak oyun, yeni sürümü ile birlikte 2020 yılında tüm hızıyla devam edecek” dedi. Bunlar dışında Kick, niyetlerinin 'vaat edilen sürede veya daha kısa sürede tamamlamak olduğunu' ancak 'oyunun muhtemelen 2020’nin ilk çeyreğinde çıkacağını' belirtti.

Oldukça büyük hayran kitlelerine sahip olan oyunun 2020 yılında gelecek olan yeni sürümü ise oyuncuları meraklandırmaya yetiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oyun sizce de heyecanla beklendiği kadar var mı?