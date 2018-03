İlki her ne kadar büyük beklentilerle piyasaya çıkıp başarısız olsa da Ubisoft tarafından 'The Division 2' duyuruldu.

Oyunun ilk çıktığı zamanları şöyle bir hatırlayacak olursak, başlarda insanlar deli gibi oyuna girmeye çalışıyorlardı. Bir ay kadar süren durumun ardından, oyuncu sayısı giderek düşüşe geçmeye başlamıştı. Bir türlü hile yapan kullanıcıların önüne geçilemediği için oyuncularını pes ettiren The Division şimdi karşımıza The Division 2 ile çıkıyor.

İlk oyunda da olduğu gibi The Division 2, yine Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor. Gelişim aşamasındaki en önemli noktalardan biri de yapım ekibine destek olacak ekiplerin olması. Yapılan açıklamaya göre Massive ekibine Reflections, Ubisof Bucharest, Ubisoft Annecy, Redstorm ve Ubisoft Shanghai gibi stüdyolar destek olacak.

Bu duyuru ile birlikte oyunun grafik motoru hakkında da küçük bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre The Division 2, ilk oyunun grafik motoru olan Snowdrop Grafik Motoru‘nun geliştirilmiş bir sürümünü kullanacak. Tabi bu duyuruya rağmen Ubisoft ilk oyunu da unutmamış; ilk oyuna 2 büyük güncelleme daha gelecek. Bu güncellemeler oyun içeriğinin yanı sıra oyunun Xbox One X sürümünü 4K ve 1080P’ye çıkaracak.

Massive Entertainment'ın The Division 2 hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

"2016 yılında The Division'ı piyasaya sürdüğümüzde çok daha büyük bir hikayenin yalnızca kapağını açmış olduğumuzu biliyorduk, bu yüzden bugün sizi The Division evreninde daha nelerin beklediğini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Şu anda Tom Clancy's The Division 2 üzerinde çalıştığımızı büyük bir mutlulukla açıklıyoruz. Geliştirme ekibinin liderliğini Massive Entertainment üstleniyor ve Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest ve Ubisoft Shanghai ile işbirliği içinde çalışıyoruz. The Division 2'de hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için Snowdrop motorunun yenilenmiş versiyonunu kullanacağız."

The Division 2 ekibinin ilk oyundan kendine dersler çıkararak gerekli yenilikleri yapması bekleniyor. The Division 2 ile ilgili detaylar önümüzdeki dönemlerde gelecektir ancak Ubisoft muhtemelen asıl bilgileri E3 2018 fuarına saklayacaktır. Oyun severler için büyük heyecan uyandıran The Division 2 bakalım nasıl olacak. Oyuncular The Division 2'den memnun kalacak mı yoksa oyun, The Division'daki gibi hayal kırıklıkları yaratan unsurlar barındıracak mı?