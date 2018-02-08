Beko’dan Seyir Zevkinizi Arşa Çıkartacak Crystal TV Serisi!

Teknoloji ve tasarım trendleriyle bir dünya devi haline gelen, ülkemizin uluslararası pazardaki temsilcisi Beko, yeni nesil akıllı televizyonu Crystal TV’ye daha yakından bakıyoruz. Spor karşılaşmaları, diziler ve filmler için oldukça uygun olan ürünler, Şubat ayına özel fiyatlarla raflardaki yerlerini aldılar.

Televizyon, belki de evlerimizdeki en büyük keyif araçlarımızdan birisi. Akıllı TV’ler ve onlarca farklı modelin bulunduğu geniş pazarda trendleri belirleyen Beko da Crystal TV serisi ile gözleri kamaştırıyor. Film ya da dizi izlerken büyük erkanla birlikte sunulan kaliteli görüntüler, geçirdiğiniz vakitten daha çok keyif almanızı sağlıyor.

Kumandasındaki “tek tuş” özelliğiyle, küçük bir dokunuşla çok geniş bir içerik listesine, anında ulaşma olanağı da sunan akıllı Crystal TV’ler, 4K görüntü teknolojisi, HDR, Micro Dimming, Video Perfection Engine gibi önemli teknolojilerle destekleniyorlar.

Kolay kullanımı sayesinde kaliteli içeriğe zorlanmadan erişmenizi sağlayan Crystal TV, BeinSports, Digiturk Play, Filmbox, Filbox, Tivibu, PuhuTV gibi bir çok uygulamayla birlikte geliyor. Ayrıca dönemsel olarak çeşitli kampanyalarla müşterilerine özel faydalar sağlıyor. Snap&Share gibi pratik bir özellik sayesinde ekrandaki görüntüleri doğrudan sosyal medya mecralarında paylaşmak mümkün oluyor.

Beko Crystal TV’nin özelliklerini toparlarsak:

4K UHD ile 4 kat daha yüksek çözünürlük (3.840 x 2.160)

HDR ile yüksek kontrast ve detaylı görüntü

VPE ile hareketli sahnelerde akıcılık

Micro Dimming özelliği sayesinde karanlık sahnelerde detaylı görüntü

Çift Çekirdek işlemci

Akıllı telefon ve tabletlerle entegre uygulama

Şubat ayına özel olarak Crystal TV’ler yeniden fiyatlandırıldı:

49” Büyük Ekran TV 1.999 TL’den başlayan fiyatlar ve 79 TL’den başlayan taksitlerle,

B49L 5740 5B model Beko 49” FHD Uydulu TV’ler 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla,

B49L 6750 5B model Beko 49” FHD Smart TV’ler 2.199 TL’den başlayan fiyatlarla,

B49L 8740 5B model Beko 49” UHD Smart TV’ler 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar.

Beko, tüm müşterilerine VIP servis hizmetleri kapsamında, parlak piksel hatasız ürün garantisi, otomatik güncelleme, kolay kanal kurulumu gibi faydalar sunuyor. Bunun yanı sıra yanı sıra 32’’ ve üzerindeki TV alışverişlerinize ücretsiz montaj, nakliye, askı aparatı ile Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor. Diğer yandan 65 ve 55" UHD TV alan müşteriler, evlerine gelen Beko ekibi tarafından ürün hakkında bilgilendiriliyorlar.