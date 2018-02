Beko, Türkiye’de tasarlayıp ürettiği sesli komut özelliğine sahip akıllı televizyonunu satışa sundu. Türk mühendisleri tarafından tasarlanılan televizyon, sesli komutla da çalışan akıllı kumandası sayesinde konuşarak TV’yi kontrol etme imkanı sunuyor.

Beko'nun üretime geçtiği akıllı TV, Türkçe sesli komutunuzla kanal değiştirilebiliyor; uygulama başlatma, içerik aratma televizyonu açıp kapatma ve ses seviyesi ayarlama gibi birçok işlevi sayesinde daha hızlı ve seri bir şekilde televizyon izleme keyfine ulaşabiliyorsunuz. Örneğin; yeni nesil akıllı TV, kanal numarasını hatırlama zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Üst seviyede Türkçe komut algılama ve hızlı tepki süresine sahip olan akıllı kumanda, Beko Quatro UHD+ TV’lerle birlikte sunuluyor. Beko Quatro UHD+ TV’lerdeki Quick Smart platformu ise tamamen kişiselleştirilebilir yapısı ile kullanıcılara ana menüyü diledikleri şekilde oluşturma imkanı sağlıyor. Kanallar arası geçişi sesle yapabileceğiniz akıllı televizyonun ülkemizde merakla karşılanacağına ise eminiz.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, her zaman daha iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için tüketici araştırmaları yapıyoruz. Türkçe sesli komut özelliğine sahip ürünümüzü tasarlarken de tüketicilerimizin akıllı TV'leri kolay kullanım ihtiyaçlarından yola çıktık. Geleceğin evleri akıllı cihazlar ve sesli kontrol sistemleriyle şekilleniyor. Sesli kontrol hayatımızın hemen her alanına girmeye başladı. Türk tüketicisini geleceğin teknolojileriyle tanıştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Beko UHD destekli televizyonlarının fiyatları:

B49L 9785 5S model kodu ile 49”-123 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 3.599 TL

B55L 9785 5S model kodu ile 55”-139 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 4.199 TL

B65L 9785 5S model kodu ile 65”-165 Ekran Quatro UHD+ TV’nin fiyatı: 6.699 TL