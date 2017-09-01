Bir askeri tatbikatta kullanmak üzere Veyşinorya isminde hayali bir ülke icat eden Belarus, daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından bu ülke adına Wikipedia sayfası bile oluşturdu.

Belarus tarafından Zapad 2017 tatbikatı için icat edilen üç ülkeden biri olan Veyşinorya, senaryoya göre Belarus’u işgal edip Moskova yönetimiyle olan arasını bozmaya çalışıyordu. Veyşinorya, 29 Ağustos’ta subaylara verilen brifingte açıklanan tatbikat haritasında Belarus’un kuzeybatı bölgelerinde bulunuyor. Diğer hayal ürünü ülkeler Vesberya ve Lubenya ise Litvanya’yla Polonya’nın arasında bulunuyor.

Bazı kullanıcılar Belarus’un Veyşinorya ile arasındaki sınırın 1920’li yıllarda Polonya’yla SSCB arasındaki sınıra çok benzediği ve kyky.org isimli sitede "Zapad 2017 senaryosuna göre Belaruslular Belarus topraklarına saldıracak" şeklinde yorumlar yapılıyor.

Veyşinorya için "komşularına karşı asla saldırganlık yapmamış barışçıl ve demokratik bir ülkedir” tanımlamasını yapan siyasi tarihçi olan Pavel Usov, ayrıca Ukrayna’nın Rusya ile yaşadığı gerilime atıfta bulunarak "Moskova'nın Belarus üzerinde tam hakimiyet sağlamak için Minsk ve Giradis (Veyşinorya'nın başkenti) arasında bir çatışma provoke edip, Veyşinorya'nın NATO ve AB'ye girmesini engellemek istemesi daha büyük ihtimal" açıklamasını yapıyor.

Sosyal medyada da "Veyşinorya Dışişleri Bakanlığı"na ait parodi Twitter hesabı @Vaisnoria_MFA üzerinden paylaşımlarda bulunan ülke, buradan kısmi seferberlik ilan edildiği ve "Veyşinorya sınırları etrafında Belaruslular askeri yığınak yaptı” şeklinde mesajlar yayınladı. Hesapta teslim olan Belaruslu askerlere "yahni, bal, ekmek ve domuz yağı" vaat edilirken, Belarus Genelkurmay Başkanı Aleh Belakonew'in de Verşinorya’ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Yukarında da görüleceği üzere ülkenin Wikipedia sayfasında tıpkı gerçek ülkelerde olduğu gibi ülkenin kuruluşu, tarihi ve yönetim biçimiyle ilgili bilgiler veriliyor.