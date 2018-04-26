Belçika, FIFA 18 Gibi Oyunlar İçin Yeni Kararını Açıkladı

Belçika’da, içerisinde çocukları kumar oynamaya teşvik eden sandıkların yer aldığı oyunlar için yeni bir karar alındı.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru çok fazla konuşulmaya başlayan oyun içi sandıklar, Belçikalı siyasetçilerin gündemine girmiş ve incelenmeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda dünyanın en ünlü oyunlarından FIFA 18, CS:GO gibi oyunların da yer aldığı oyunlara çok ciddi bir yaptırım geliyor. Gerçek parayla satın alınabilen ve içinden şans eseri ürünler çıkan bu kasalar, son yıllarda rekabetçi oyunlar başta olmak üzere pek çok ünlü oyunda kullanılıyordu.

CS:GO, Overwatch, Star Wars: Battlefront 2, FIFA 18 gibi oyunlarda bulunan hazine sandıkları, gerçek parayla satın aldığınız oyun içi kasalardan şans eseri eşyalar düşmesini sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, yaptığı açıklamada bu hazine sandıklarının kaldırılmaması durumunda yayıncılara 5 yıla kadar hapis cezası ve en fazla 800.000 Euro para cezasına çarptırılma kararı alındığını belirtti. Geens, eğer burada mağdur olan kişilerin çocuklar olduğu tespit edilirse, bu cezaların iki katına çıkarılacağını da söyleyerek oyun yayıncılarını sert bir şekilde uyardı.

Belçikalı yetkililere göre bu tarz oyun içi sandıkları çocukları kumara alıştırıyor. Bu da, çocukların sonraki yaşantısında çok ciddi psikolojik sıkıntılar doğuruyor. Belçika’nın aldığı bu kararın ardından oyun geliştiricilerinin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor, ancak muhtemelen Belçika’ya özel sandıkları kaldırma kararı alınabilir.