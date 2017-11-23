Alınan karar doğrultusunda oyun firmaları, ülkelerde oyunlarını yayınlayabilmek için sandıkları kaldırmak ya da kumar izni almak zorunda kaldılar.

Belçika'da geçtiğimiz hafta, oyun sandıklarının satılmasının ve açılmasının kumar olup olmadığı araştırılmaya başladı. Bugün araştırma sonlandı ve kumar olduğu kararına varıldı. Belçika Oyun Komisyonu'na göre "para ve bağımlılığın karışımı kumar", genç oyuncuları olumsuz yönde etkileyebilir.

Star War: Battlefront 2 ve Overwatch da dahil olmak üzere yağma sandıkları kullanan oyunlar için bunun anlamı nedir? Sandıklarını tamamen kaldırmadıklarını varsayarsak bu oyunları kontrol eden şirketler, oyunlarının Belçika'da oynanabilmesi için kumar izni almak zorunda kalabilirler. VTM Nieuws kararı bildirirken, Belçika'nın konuyla ilgilenmeye başlamasından birkaç gün sonra Battlefront 2’deki yağma sandıklarının kaldırıldığını belirtti. Belçika’dan gelir elde edebilmek için, EA Games'in sandık tabanlı ekonomisini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Adalet Bakanı Koen Geens, Belçika Oyun Komisyonunun sorunu diğer Avrupa ülkelerinin de gündemine taşıyacağına değinerek, davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Overwatch gibi oyunların sandıkları zararsız olarak görülse de bu oyunları oynayan insanların büyük bir kısmının kendini kontrol edemediğini ve çok büyük paralar harcadığını unutmayalım.

Peki, sizce oyun sandıkları kumar unsuru mu?