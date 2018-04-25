Belçika, Oyun Sandıklarının Cezası Belli Oldu

Belçikada ücret ödenerek alınan sandıkların bulunduğu oyunları yayınlayan geliştiriciler, 800 bin euro para ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Yaklaşık 5 ay önce Belçika'da oyun sandıklarının satılmasının ve açılmasının kumar olup olmadığı araştırılmaya başlamıştı. Politik anlamda birçok çalkantılara neden olan araştırmalar kesinleşti. Rasgele eşya düşüren yağma kutularına sahip oyunlar şans oyunları kategorisine dahil edildi.

Artık Belçikada FIFA 18, Dota 2, PlayerUnknown's Battlegrounds ve Rocket League oyunları kumar olarak geçiyor. Belçika’da oyunlarının varlığını sürdürmek isteyen geliştiriciler, öncelikle kumar sertifikası alıp yaş sınırı koymak yada ülkedeki satın alımları kapatmak zorundalar.

Aksi takdirde ülkenin oyun mevzuatını ihlal eden geliştiriciler, 800 bin euro para ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilirler. Hatta çocukların mağduriyeti söz konusu olduğundan bu cezalar iki katına kadar arttırılabilir. Oyun Komisyonu Direktörü Peter Naessens bir açıklamada, ücret ödenerek alınan sandıkların video oyunların masum bir parçası olmadığını ve çocukları kumara yönlendirdiğini söyledi. Belçika’nın aldığı karar doğrultusunda gelir elde etmek isteyen oyun geliştiricilerinin nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.