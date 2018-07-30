Belçika müzeleri, tanıtım yapmak amacı ile Facebook'ta reklam açmak istediklerinde, reklamlarının kaldırılması ve içeriklerinin müstehcen bulunması üzerine isyan ettiler. Facebook ile bir görüşme yaparak bu durumu konuşacak olan müze yetkilileri, sanatsal içeriklerin müstehcen sayılmasına karşı çıkıyor.

Belçika müzelerinin Facebook’un müstehcen içerik kurallarıyla başı dertte. FlamanTurist Kurulu, Facebook'un müstehcen içeriklere dair kurallarını değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor. Visit Flanders isimli turist kurulu, sanatsal açıdan normal olan görüntülerin Facebook’ta yayınlandığında çoğunlukla şirket tarafından kaldırıldığına dikkat çekiyor. Temel olarak Facebook’un kuralları, resimlerin sosyal medya ağında yayınlanmasına izin veriyor ancak sorun, müzelerin fotoğrafları Facebook reklam platformunda yayınlanmak istediği durumlarda ortaya çıkıyor.

Durum böyle olunca müzeler reklam açarak tanıtım yapamıyor ve ziyaretçileri müzelerine çekmelerinin zorlaştığını söylüyor. Bir düzineden fazla Belçikalı sanat yetkilisi, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e hitaben “Sanatçımız tarafından yapılmış nü eserler sizin tarafınızdan uygunsuz olarak kabul ediliyor. Sevgili Peter Paul Rubens tarafından yapılan sanat eserlerini sürekli olarak reddettiğini fark ettik.” cümlelerini içeren bir mektup yazdı. Facebook bunun üzerine sanatsal içeriklerin Facebook’ta müstehcen sayılması ile ilgili Belçikalı sanat yetkilileriyle görüşmeyi kabul etti.

Ancak bu tarz şikayetler Facebook için ilk değil. Bu yılın Mart ayında Fransız sanatçı Eugene Delacroix'in "Halkın Özgürlüğü" adlı tablosunun reklamının da kaldırılması çok tepki çekmiş ve Facebook bu konuyla ilgili özür dilemişti. Aslında Facebook bu konuda ciddi adımlar atıyor fakat sanatsal içeriklerle ilgili daha çok çalışması gerekiyor. Çünkü Genel Reklamcılık Politikaları sayfasında belirtildiği gibi Facebook, reklamların yetişkinlere yönelik detayları içermemesi gerektiğini söylüyor bu nedenle de sanatsal içerikler müstehcen sayılıyor.