Sinirden Kuduran 30 Su Aygırı, Sadece 1 Timsaha Saldırdı!

Bu görüntüleri sıradanlaşmış doğa belgesellerinde göremezsiniz. Hipopotamların sinirli hayvanlar olduklarını biliyorduk ancak böylesine bir sinir ve gruplaşmayla hareket etmeleri, araştırmacıları bile şaşırttı.

Yer Tanzanya ve vahşi sularıyla tanınan Serengeti bölgesi. Timsahlar, su aygırları, yılanlar ve sayısız vahşi tür bu bölgede yaşıyor. Dünya ekolojisi açısından oldukça önemli olan bölge, aynı zamanda belirli mevsimlerde turistik ziyaretlere de açılıyor.

Timsahlara ve su aygırlarına ilişkin bir belgesel izlediyseniz büyük ihtimalle Serengeti’de çekilmiştir desek yanılmayız. Normal şartlarda zor da olsa su aygırı avlayabilen timsahların, ne kadar sinsi ve gizlilik ustası avcılar olduğunu görmüşsünüzdür. İri cüsseleri, güçlü çeneleri ve kalın derileriyle su aygırları da aslında göründüklerinden çok daha vahşi hayvanlardır.

Ancak her ne oluysa, bir su aygırı sürüsü 30 üyesiyle sadece bir timsaha saldırdı. Görüntüler bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından çekildi ve paylaşıldı:

Elbette ne kadar sinsi ve gizlilik uzmanı olsa da timsahın 30 tane su aygırı karşısında tek başına hiç şansı yoktu. Olayı şaşkınlık içerisinde izleyen turistler, dev canlıların acımasızca sergilediği davranışlar karşısında tepkilerini gizleyemediler.

Bu saldırı sırasında kendini uzun süre suyun derinliklerinde saklayan timsah, ufak tefek yaralarla bölgeyi terk etmeyi başardı.