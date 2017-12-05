Bazen ihtiyaç duyduğumuz şeyleri Windows 10'da halledebileceğimiz halde, başka yerlerde ararız. Fakat Windows 10'da mevcuttur halbuki bu ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir çok uygulama. Bunlardan bir kaçını bu yazımızda ele alacağız.

Windows 32 yıl gibi uzunca bir süredir farklı şekillerde piyasada geziniyor. Bu süreç içerisinde çok sayıda özelliği de bünyesinde topladı. Sadece yeni moda uygulamalar değil fakat aynı zamanda belki de unuttuğunuz, ya da hiç farkına varmadığınız uzun zamandır var olan özellikler de bu listede yer alıyorlar. İşte bunlardan bazılarını bu yazımızda kaleme alıyoruz.

Sanal makineler

Windows 10 ile birlikte program pencereleri ve çalışmaları düzenlemek için ayrı ortamlar sunan sanal makineler oluşturulmuş oldu. ‘Görev Görünümü’ butonuna tıklarsanız (görev çubuğu üzerinde yer alan arama kutusunun hemen sağındaki simge), açık olan tüm pencereleri bir arada görebilirsiniz. Bunların altında da sanal makineleriniz görünecektir. ‘Yeni makine’ye tıklarsanız, yeni bir alan oluşturursunuz.

Görev çubuğu değişikliğe uğrayarak, o makine üzerinde hangi uygulamaların açık olduğunu gösterecektir. Bununla birlikte görev çubuğu üzerinde yer alan sabitlenmiş uygulama kısa yolları, tüm makinelerde aynı şekilde durmaya devam edecektir. Web’de gezinme amacıyla bağımsız alanları yönetmek için bir yönteme ihtiyacınız olursa, ya da tablo hazırlamak, resim düzenlemek için, ideal bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir sanal makine penceresi üzerindeki çarpı işaretine tıklayarak, ilgili makineyi kapatabilirsiniz.

Video ve medya yayınlama

Windows’ta bulunan video ve müzikleri bir başka cihaza (örneğin büyük ekranlı bir TV) taşımak için Plex gibi yazılımlar kullanıyor olabilirsiniz ama, Microsoft’un işletim sistemi DLNA adı verilen kendi video ve medya yayını protokolü ile birlikte kullanıma girer. İhtiyacınız olan tek şey DLNA uyumlu Xbox One S ya da Roku gibi görüntüleme yapabileceğiniz bir cihazdır.

Bu özelliği kullanmak için arama çubuğundan ‘Medya Akışı’ araması yaparak beliren seçeneğe tıkladıktan sonra ‘Medya akışını aç’ı seçmelisiniz. Eğer ilgili medyayı alacak olan cihazdaki ayarlarınız doğru olarak yapılmışsa, içeriği yayınlamak için yapmanız gereken, dosyaya sağla tıklayarak ‘cihazda oynat’ seçeneğine tıklamaktan ibaret.

Uzak masaüstü bağlantısı

Ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birinin bilgisayarıyla ilgili bir yardıma ihtiyacı olduğunda Skype ya da TeamViewer gibi araçları kullanmanız gerektiği hissine kapılıyor olabilirsiniz. Fakat aslında Windows’un kendine ait, başka bir yazılıma ihtiyaç bırakmayan bir yazılımı var bu işler için kullanılabilecek. Arama kutusuna ‘uzak masaüstü bağlantısı’ yazdığınızda beliren seçeneği tıklayarak, işe koyulabilirsiniz.

Açılan ekranda yardım almak mı istediğiniz, yoksa yardımcı olmak mı istediğiniz sorulur. Daha sonra davet gönderme ya da alma işlemiyle ilgili olarak yönlendirilirsiniz. Bağlandığınız zaman karşıdaki bilgisayarın klavyesi ve faresi de dahil olmak üzere tam anlamıyla kontrol imkanınız olur. Eğer her iki taraf da Windows 10 kullanıyorsa, ‘hızlı yardım’ uygulamasının kullanılması yerinde olacaktır.

Ev ağı içerisinde dosya paylaşımı

Ev içerisinde paylaşacak dosya ya da müzik, film gibi şeyler varsa, bu işlemi oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu fonksiyonla ek olarak ev içerisinde yazıcı erişimini de paylaşabilirsiniz.

Başlamak için ‘Ayarlar’dan Ağ & İnternet’e giderek ‘EvGrubu’na tıklayın. Eğer hizmet henüz kurulu değilse, ‘Bir ev grubu oluştur’a tıklayarak, yönergeleri takip edin. Windows hangi tip dosya ve cihazları yerel ağ üzerinde paylaşmak istediğinizi soracaktır. Bununla birlikte bir de homegroup dahilinde kullanılacak olan bir şifre de ekranda belirecek.

Ekran faaliyetini kaydetme

Eğer herhangi bir ekran kaydetme işiyle karşı karşıya kalırsanız, Windows 10’da bu işlemi yapan dahili bir uygulama olduğunu bilmelisiniz. Game DVR (Oyun DVR)’ı olarak bilinen bu uygulama , oyun içi online paylaşımlara yönelik olarak kayıt yapmak üzere tasarlanmıştır ama siz öğretici materyaller ya da ip uçları hazırlamak ya da herhangi bir iş için kullanabilirsiniz.

Öncelikle kaydını yapacağınız şeyi açarak Win + G tuş kombinasyonlarına basın. Açılan konsolda bir oyunda olduğunuza dair bir doğrulama yapmanızı isteyen seçenek çıkabilir karşınıza (her ne kadar olmasanız da). Aşağıda bulunan işaretleme kutusunda ses kaydını açıp kapatabilirsiniz. Daha sonra büyük kırmızı renk butona basarak, kaydı başlatabilirsiniz.

Bir başka yazımızda tekrar görüşmek dileğiyle.