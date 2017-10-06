Belkin'in Yeni Cihazı Sizi Kablo Karmaşasından Kurtaracak

Aynı anda sekiz cihazı birbirine bağlayabilen ve bir çeşit hub olarak kullanılan cihaz, diz üstü bilgisayar ve benzeri alanlardaki kullanıcılarına kablolara karşı verdikleri mücadelede yardımcı oluyor.

Mobil aksesuar üreticisi Belkin bu hafta başlarında USB-C 3.1 Express Dock HD’yi sahneye çıkarmıştı. Cihaz, Android ve farklı cihazların bilgisayarlara bağlanmalarını sağlamak üzere tasarlanmış sağlam ve etkin bir yapıya sahip. 4K HDMI video çıkışını destekleyen cihaz, aynı anda sekiz cihazı bağlayabiliyor ve böylece maksimum verimle şarj yapabiliyor. Belkin’in söylediğine göre Express Dock HD, cihaz şarj etme yönetimine Power Priority (Güç Önceliği) teknolojisini getiriyor. Bu birim, aynı zamanda ‘gigabit eternet’ girişiyle birlikte işlem görüyor. Böylece World Wide Web ile durağan bağlantı sağlıyor. Bunun yanında 3 adet USB Type-A girişi ve iki adet USB Type-C 3.1 girişinin de bulunduğu tüm paket de cihazla birlikte sunuluyor. Son olarak Express Dock HD’nin sunduğu bir diğer özellik ise, standart kulaklık ve hoparlörlerle uyum sağlayan 3.5mm iki adet klasik ses girişi bulundurması.

Ürün, Belkin’den doğrudan satın alınabiliyor. Cihazın sunduğu sağlam özellikler, 229$ gibi sağlam bir fiyata mal oluyor. California’da bulunan ve tüketici elektroniği dalında yüksek kalitede cihaz yapımcısı olarak ün yapmış olan firmanın ürününün tutup tutmayacağını zaman gösterecek.

Geniş ölçekte elektronik cihaza sahip olup da, bilgisayarları arasında kablolama sıkıntısı yaşayanlar için Express Dock HD, cazip bir teklif olarak çıkıyor karşımıza. Özellikle de bu cihazların bir çoğunun, kısa sürede şarj olan güçlü bataryalarla birlikte geliyor olmaları da büyük bir avantaj. Aynı zamanda USB-C girişi olan, bilgisayar çevre birimlerini kullanımını basite indirgeme beklentisi içerisindeki standart diz üstü bilgisayar kullanıcıları da, olası müşteri potansiyeli arasına giriyorlar. Express Dock HD gibi seçkin bilgisayar girişi merkezi olma özelliği gösteren cihazlar, çok sayıda güç kaynağına ihtiyaç duymadıkları için, sürekli olarak artan kablo ihtiyacını da ortadan kaldırıyorlar.