'To The Moon' Adlı Şirin mi Şirin Indie Oyun, Film Oluyor

Freebird Games adlı oyun şirketinin bünyesinde çalışan tasarımcı Kan Gao, oyunun yakın zamanda filminin çıkacağını duyurdu.

Oynayanları müzikleriyle ve hikayesiyle aşırı etkileyen 'To The Moon', oyundan ziyade bir masal gibi... 8-bitlik grafiklerle hazırlanmış oyun, 2011 yılında macera ve RPG türlerine benzer bir şekilde çıkmıştı. Yalnızca müzikleriyle bile tüylerinizi diken diken edecek To The Moon, yapımcısı Kan Gao'nun açıkladığı üzere filme dönüşüyor.

Gao, filmin bütçesini kimseye söylememekte ısrarcı olsa da harcanan para, bağımsız yapımlarda gördüğümüzden fazla. Çin menşeili bir animasyon olmasına rağmen yapımda animasyon devi Japonlarla işbirliğine gidilmiş ve hikayenin büyük kısmı Japonya'da geçecek.

Animasyon yapımının henüz başlarda olduğunu belirtmemizde de fayda var. Bu arada sevimli 8-bitlik indie oyunlara meraklıysanız, oyunu Steam'den yüzde elli indirimle 9 TL'ye buradan satın almanız mümkün. Muhtemelen verdiğiniz paraya pişman olmayacaksınız.