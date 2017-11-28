'Ben Riski Sevmem' Diyenler İçin Bedava Bitcoin Kazandıran Siteler!

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Bitcoin, yatırım yapmayı sevenler için oldukça karlı görünebilir. Fakat herkes risk almayı sevmez. Neyse ki faucet siteleri aldıkları reklamlar ile hem kendilerinin hem de ziyaretçilerinin kazanmasını sağlıyorlar.

An itibari ile Bitcoin, 10 bin dolar sınırını aşmış durumda. Dolayısı ile pek çok kişi için Bitcoin iyi bir yatırım gibi aracı gibi görünüyor. Fakat kripto para piyasasına para yatırmadan yavaş yavaş girmek istiyorsanız faucet(musluk) siteleri, Altcoinler kazanmak için oldukça faydalı olabilir.
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Öncelikle altcoinlerin birikebileceği bir micropayment sitesi olan CoinPot’a üye olmalısınız. Daha sonra ise tek yapmanız gereken desteklenen faucet sitelere CoinPot hesabınıza kayıtlı mail adresinizi girmek ya da aynı mail adresi ile kayıt olmak.

Moonbitcoin, Bonusbitcoin ve Bitfun satoshi, Moonlitecoin Litecoin,  Moondogecoin Dogecoin, Moondashcoin ise Dashcoinleri 15 dakikada bir bedava olarak vermektedir. Dilerseniz coinlerinizi 24 saatte bir toplu olarak da çekebilirsiniz. Günlük sadakat programı sayesinde kazandığınız bonus oranları her gün artmakta ve doğrudan CoinPot hesabınıza aktarılmaktadır.
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Ayrıca Freebitco.in saat başı 25’e yakın satoshi vermektedir. Eğer arkadaşlarınıza bir referans linki verirseniz site hediye olarak ekstra bonuslar verecektir. Aynı şirketin freedogeco.in servisi ile Dogecoin de kazanabilirsiniz. Ayrıca Btcheat de en iyi ‘musluk’ sitelerinden biridir ve 3 saatte bir önemli miktarlarda satoshi vermektedir.
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Peki ne eksik? Bir cüzdan. Dilediğiniz cüzdan servisini kullanabilirsiniz. Eğer bize soracak olursanız basit arayüzü ve hızı nedeni ile Coinbase’i önerebiliriz. Ayrıca dilerseniz coinlerinizi Faucethub'da da biriktirebilir, biriken coinlerinizi Bitcoin'e dönüştürebilirsiniz.

Etiketler: bitcoin, kripto para
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