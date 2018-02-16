Cambridge Üniversitesi'nde felsefe hocası olmanız, Macar asıllı bir Belçikalı olmanız ve modern zamanların Descartes'i olmanız bir şey değiştirmez: Adınız Bence Nanay ise Türk sosyal medyası ile tanışmanıza ramak kalmıştır.

Ülkemizin uluslararası arenada önemli bir temsiliyet çizgisi var ki yüzümüzde her zaman gülücükler açtırıyor. Bu konuda elimize bir malzeme düşmeyegörsün, hemen sosyal medyada fenomen bir akım haline geliyor. Son yıllarda pek eşine rastlanmayan bir olayla karşımıza çıkan Macar asıllı bir öğretim görevlisi, adıyla ve açıklamalarıyla gülme krizine sokabilir.

Twitter üzerinde bir anda patlak veren Bence Nanay akımı şöyle başladı:

Aslında Cambridge Üniversitesi’nde görevli olan Macar asıllı ve Belçika doğumlu felsefe profesörü olan Bence Nanay, bu alandaki çalışmalarıyla tanınan bir isim. Paylaşımlar arttıkça Bence Nanay olaya vakıf olmaya başladı ve Habertürk’ten Nalan Koçak’a şunları söyledi:

“Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçe’de komik anlama geldiğini söylediler ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar’ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum."

Nanay ardından Twitter üzerinden de açıklamalarda bulundu:

“Türk Twitter kullanıcıları, ismi Bence Nanay olan bir felsefe profesörünün ne kadar komik olduğuyla ilgili konuşup duruyor. Ama hala doğru çeviriyi bulamadım.

1) Bana göre saçma bir şey

veya

2) Düşünüyorum öyleyse yokum.

Eğer ikinciyi seçerseniz bu Rene (Descartes) size gelsin.”

20'li yaşlarında ülkemizi gezme ve tanıma fırsatı yakaladığını söyleyen Nanay, Türk kültürüne ve mutfağına hayran kaldığını belirtiyor. Türkiye'deki insanların Amerikan ya da İngilizler'e kıyasla daha eğlenceli olduklarını da söylüyor.

İşte Prof. Bence Nanay için Twitter’da yapılan o mizahşör paylaşımlar: