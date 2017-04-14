Galaxy S8 ve S8+'ın piyasanın en güçlü telefonları olmaları beklenirken çıkışını tam olarak gerçekleştiremeyen, Galaxy S8'den daha güçlü ve daha ucuz bir telefon duyuruldu.

Ülkemizde telefon almak her geçen gün daha zor bir hal almaya başlıyor. Doların yükselmesi ile birlikte yeni bir telefon almaya karar veren bizler, oturup uzun süre alacağımız telefonların nasıl olacağına karar veriyoruz. Bunun için de genel olarak baktığımız birkaç kaynak bulunuyor: Sağlamlık testleri, kutu açılımları ve benchmark testleri gibi.

Benchmark testleri, bizlere telefonun gücü hakkında fikir vermesi açısından çok önemli. Bunun için birçok farklı test uygulamaları bulunuyor. Dün yayınlanan yeni bir benchmark testi, bizlere Galaxy S8 ve S8+’dan daha güçlü telefonun bulunduğunu gösterdi.

Xiaomi Mi 6’nın Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre Xiaomi Mi 6, çok canlar yakacak gibi duruyor. Geekbench’e göre cihaz, 8 çekirdekli (1.90 GHz) işlemciye sahip ve Adreno 540 GPU’yu taşıyan Snapdragon 835 yonga seti ile beraber geliyor. Aynı zamanda 6GB RAM’den yararlanacak Xiaomi Mi 6, Android 7.1.1 yüklü olarak gelecek.

Yapılan test sonuçlarında Xiaomi Mi 6 tek çekirdekte 2006, çok çekirdeklide ise 6438 puan aldı. Bu puanlar, tek çekirdekte 1916, çok çekirdekte 6011 puan alan Galaxy S8’den daha fazla. Ayrıca tek çekirdekte 1929, çok çekirdekte ise 6084 alan Galaxy S8+’ı da geçmeyi başaran Xiaomi Mi 6, Çin’in iPhone'u olarak gözüküyor.

Geekbench tarafından listelenen özelliklerin dışında Xiaomi Mi 6’da 1080 x 1920(FHD) çözünürlükte 5.15 inçlik ekran bulunması bekleniyor. Cihazın arkasında 19MP ön tarafında ise 8 MP kamerası bulunacakken, bataryasının 3200 mAh olacağı konuşuluyor.