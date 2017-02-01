Benchmark Testlerinde Hile Yapan Üç Telefon Tespit Edildi!

XDA-Developers, benchmark testlerinde performanslarının daha yüksek çıkması için işlemcilerine daha yüksek tempoda çalışmasına yönelik komutlar gönderen üç telefon tespit etti.

XDA-Developers’ın yaptığı bir habere göre OnePlus 3, OnePlus 3T ve Meizu Pro 6’nın benchmark testlerinde hile yapılıyor.

XDA-Developers, Primate Labs’in (ünlü benchmark programı Geekbench’i geliştiren firma) yardımıyla benchmark testleri sırasında işlemci performansları yapay olarak artırılmış üç telefon farketti. Telefonlarda bulunan yazılım, yaygın olarak kullanılan bazı benchmark programlarını arıyor ve herhangi bir benchmark programı tespit edildiğinde işlemciye yüksek bir tempoda çalışmasını söylüyor.

Bu hile, sıradan uygulamalar ve benchmark uygulamaları çalıştırıldığında işlemci faaliyeti izlendiği takdirde doğrudan gözlemlenebiliyor. Bu hilenin kanıtı, OnePlus 3 ve OnePlus 3T’nin aygıt yazılımında da gömülü olarak kodlanmış benchmark listesi şeklinde de bulunabiliyor. Bu kodlar arasında Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo ve GFXBench’in isimleri geçiyor.

Meizu Pro 6’da ise daha ilginç bir durum var. Meizu Pro 6’nın işlemcisindeki yüksek performanslı çekirdeklerin, herhangi bir uygulama çalıştırdığı sırada gerektiği takdirde devreye girmesi gerekirken bunu yapmıyor. Bu yüksek performanslı çekirdekler sadece benchmark uygulamasında devreye giriyor. Yani Meizu, işlemciyi benchmark programları tespit edildiğinde normal şekilde çalışıyormuş gibi görünmesi için programlamış.