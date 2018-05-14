Benedict Cumberbatch Kadın Erkek Eşitliğine Değindi

Sherlock'a hayat verererek belki de dizi tarihinin en iyi yapımlarından birinde yer alma fırsatı elde eden Benedict Cumberbatch, kadın erkek eşitliğine değinen önemli açıklamalar yaptı.

Benedict Cumberbatch, hem Doctor Strange karakterine can veren hem de Sherlock Holmes'ın BBC uyarlamasında yer alarak dünyaca ünlü bir aktör haline geldi. Başrolünü üstlendiği yapımlarla ilgili oldukça enteresan bir açıklama yapan Cumberbatch, başrolünü paylaştığı kadın aktörlere kendisi kadar ücret verilmeyen yapımlarda rol almadığını belirtti.

Aslında kendisinin parmak basmak istediği nokta, basit bir 'feminist' söylemden daha öte. Nitekim kendisinin söylemek istediği şey, 'en az benim kadar çalışan biri, ismim nedeniyle benden daha az bir ücret almamalı' mantığının bir ürünü. Cumberbatch, ayrıca konuyla ilgili şunları söyledi: "Eşdeğer ödeme almak ve masada eşdeğer yere sahip olmak; bunlar feminizmin temel ilkeleridir. Ücret çizelgesine ve kadının ne kadar ücret aldığına bakın. Sizle eşdeğer bir ücret almıyorsa, 'ben bu işte yokum!' deyin!"

Zaten dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cumberbatch, bu açıklamalarıyla büyük bir kitleden daha destek ve tebrik mesajları aldı. Sizler de Cumberbatch'in görüşlerine katılıyor musunuz? Yoksa kendisinin şovenist bir söylemde mi bulunduğunu düşünüyorsunuz?