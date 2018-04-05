Benedict Cumberbatch, Smaug’u Nasıl Canlandırdı?

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Hobbit filminde ejderha Smaug’u canlandırmıştı. Motion Capture tekniği ile Smaug’a hayat veren Cumberbatch’in oyunculuğuna hayran olacağınız videolarını izleyelim.

Şu sıralar kendisini Doctor Strange rolüyle gördüğümüz usta aktör Benedict Cumberbatch, geçtiğimiz senelerde çıkan Hobbit üçlemesinde devasa ejderha Smaug’u canlandırmıştı. Bir ejderhayı canlandırmaktan öte adeta yaşayan Cumberbatch’in bunu nasıl yaptığını biliyor musunuz?

Altınlara çok düşkün olan Smaug’u canlandıran Cumberbatch, bunun için teknolojiden faydalandı. Yüzüne takılan özel beyaz noktalar ve kamera sayesinde (motion-capture) Cumberbatch’ın tüm yüz ifadeleri yüce ejderha Smaug’a aktarıldı. Smaug’u hatırlamayanlar olabilir. Smaug, devasa bir boyuta sahip, ağzından ateş püskürtebilen, çok güçlü olduğu için hiçbir şeyden korkmayan bir ejderha. Bu gücü, ona bir hayli fazla kibir sağlamış gibi duruyor. Smaug’u hatırlamak için şu videoyu izleyebilirsiniz:

Smaug’u hatırladığımıza göre, bu devasa ejderhanın nasıl oluştuğunu da görmek hoş olacaktır. Benedict Cumberbatch’ın karakteri nasıl yaşadığını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Benedict Cumberbatch Kimdir

Cumberbatch’ın oyunculuğu ile renk kattığı pek çok film ve dizi var. Bunlar arasında en ünlüsü Sherlock diyebiliriz. Sherlock’tan dolayı çok büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cumberbatch’ın Star Trek, Enigma gibi filmlerle de bu başarısını pekiştirdiği görülüyor. Son olarak Doctor Strange rolüyle Marvel’a katılan Cumberbatch, Avengers: Infinity War filminin de kilit isimlerinden biri olacak.