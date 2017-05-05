Yaptığınız iş ne olursa olsun, güvenliği sorun eden biriyseniz saldırganlar tarafından yapılan ataklar karşısında dimdik duran bir platform kurmanız mümkün.

Linux'a geçmek kullanıcılar için bir çok fayda sağlıyor ve daha istikrarlı bir sistemden kaliteli açık kaynak yazılımına kadar geniş bir yelpazedeki hizmetlerden faydalanabiliyorlar, elbette cebinizden bir kuruş çıkmadan üstelik!

Linux'un bir diğer avantajı da artan güvenlik önlemi dereceleridir. PC’lerimizi hedef alan kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin çoğunluğu tarafından dikkate alınmıyor oluşu büyük avantaj.

Ancak, çok daha fazladan bir güvenlik ve gizlilik elde etmek istiyorsanız, bu alanlarda bazı gelişmiş özellikler sunan Linux işletim sistemi versiyonunu düşünebilirsiniz.

Öncelikle Şu Soruya Cevap Verelim: Güvenli Bir İşletim Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Güvenli bir işletim sistemini kullanmanın bir çok avantajı var, kullanıp kullanmamak konusunda kararsız kalmak ise işin en çetrefilli tarafını oluşturuyor. Bu aşamaya gelip geçiş yapmayanlar ise muhtemelen kullanan kişileri gördüklerinde onlara daha uygun olduğunu ve kendisinin hazır olmadığını hissediyor. Ancak durum böyle değil.

Baskıcı veya sansürlenmiş bir ortamda (ülke, şehir, iş yeri veya eğitim, hatta bir siber kafeterya) ortalama bilgisayar kullanıcıları bile Linux’tan kesinlikle yararlanabilir. Bu siz olmayabilirsiniz ancak mutlaka tanıdığınız birini kastediyoruz zaten :)

Tamamen örnektir: Organize suç faaliyetleriyle ilgili raporlar yazan ve hayatınızı (veya ailenizi) tehlikeye atan bir gazeteci misiniz? Belki de bir araştırmacısınız. Olabilir, konun dışı işlerin peşinden koşup onları açığa çıkarmak suç değil, ciddi bir görevdir. Temel olarak internet faaliyetleri ve bilgisayar kullanımıyla başkalarına merak uyandıran birisi olduğunuz ise kesindir. Kabul edelim ki en büyük pasta dilimi de geliştiricilerin.

Güvenliğe önem verme sebebiniz ne olursa olsun size önereceğimiz 5 Linux tabanlı işletim sistemi fazlasıyla işinizi görecektir. Başlıklara tıklayın :)

İşletim sistemleriyle ilgili sorunlardan biri çabuk unutmamalarıdır. Herkes ne yapmak istediğiniz öğrenmek istiyorsa, günlüklerinizi kontrol etmek önemsiz bir konudur. Virüsler ve solucanlar bilginiz olmadan kurulabilir; Yeniden başlattıklarında yine de orada olacaklardır. Yani her şey saklanır.

Ancak bir USB bellekten, SD karttan veya DVD'den kullanabileceğiniz Tails adlı canlı bir işletim sistemiyle her işi yapabilirsiniz. Online sansürden kaçınmak için hayati önem taşıyan gizliliğinizi korumanıza olanak tanıyor. Tüm internet bağlantıları Tor ağı üzerinden yönlendirilir. Daha fazla gizlilik ve güvenlik için, hayati dosyalarınızı ve iletişimlerinizi (diğer bir deyişle e-postalar, anlık ileti vb.) şifrelemek için en son teknoloji şifreleme araçları kullanıyor.

Bilgisayarınızda anonim bir ortam sağlar ve etkinliğinizi anonimleştiren tüm ağ trafiğini şifreler.

GNOME özelliklerini içeren IprediaOS, HDD'ye kurulabilir ve anonim bir BitTorrent istemcisi, e-posta istemcisi, IRC istemcisi ve anonim tarama özelliklerine sahiptir. Görünmez Internet Projesi sayesinde gizlilik sağlanır. Bir başka deyişle bir "anonim yer paylaşım ağı" olan I2P ağı evidir. Bir VPN gibi görünse de nihai sonuçları benzer, aslında Tor'a daha yakındır.

Whonix, Debian üzerine kurulu olup, kötü niyetli yazılımlara ve IP sızıntılarına karşı koruma sağlamak için Tor ağının birden fazla sanal makineyi (aşağıda Qubes OS gibi) kullanan "başarısız, otomatik" ve evrensel bir kullanımı kullanmaktadır.

Aynı zamanda MacOS ve Windows için de uzantıları mevcuttur. Buna ek olarak, Whonix VirtualBox'da sanal bir makine olarak çalıştırılabilir. Hangisi seçerseniz seçin, DNS sızıntılarına ve zararlı yazılımlara karşı korunan anonim bir işletim sistemi bulacaksınız. Kısacası, online etkinliğiniz doğru bir şekilde gözlenemez ve kullandığınız siteler sizi tekrar ziyaret edenler olarak tanımaz (kaydolma ve web sitelerine giriş yapma alışkanlığınız yoksa tabi)

Whonix'in indirip yükleyebileceğiniz tipik bir Linux OS olarak mevcut olmadığını unutmayalım. Windows, macOS ve Linux'ta bir uygulama olarak yüklenebilir veya VirtualBox'da sanal bir cihaz olarak konuşlandırılabilir.

Discreete Linux, Truva tabanlı gözetime karşı koruma sağlıyor ve casus yazılımların erişim sağlayamayacağı izole bir çalışma ortamı sunuyor. Bu nedenle verileriniz gözetimden korunuyor ve güvenli bir şekilde saklanabiliyor.



Discreete Linux, teorik anlamda erişiminizi engelleyerek ve kötü amaçlı yazılımların yayılmasını önlüyor. Çalışmaya başladığında çeşitli koşullar ayarlanır; Örneğin ATA sabit disk sürücüleri çalışmaz (veri bulut üzerinden erişilebilir olur).

Discreete Linux şu anda çok iyi güvenlik özellikleri sunarken, BadUSB saldırısı onun için bir endişe kaynağıdır. Neyse ki, USB klavyelerin yalnızca kullanıcı tarafından manuel olarak onaylandıktan sonra kabul edileceği bir sürümle güncellenecek.

Kendini "makul ölçüde güvenli bir işletim sistemi" olarak nitelendiren Qubes OS, bir süre sonra gelecek olan güçlü bir versiyona sahip.

Qubes OS, sadece web trafiğini özel bir proxy vasıtasıyla değil, sanallaştırma kullanarak güvenli bir bilgi işlem ortamı sunar. Xen çıplak metal denetleyicisinde (aslında tam bir işletim sistemi olmadan çalışan sanal makine yazılımı) çalışan Qubes OS, masaüstünde kesintisiz çalışan birden fazla sanal makine oluşturuyor.

Sonuç, farklı türdeki programların, sanal makine (Qubes) tarafından gruplandırılması olarak karşınıza çıkıyor.