Bentley Bu Zamana Kadar Ürettiği En Hızlı Aracını Tanıttı: İşte Continental GT Supersports

Bentley‘in geliştirme sürecini tamamladığı ve merakla beklenen modeli Continental GT Supersports, Bentley’in ürettiği en güçlü model olarak karşımıza çıktı.

Eylül ayının başında Flying Spur W12 S modelini tanıtan firma, bugün Continental ailesinin merakla beklenen modeli GT Supersports‘u sundu. Continental GT Supersports’un teknik verilerine baktığımızda, bir önceki nesilden 79 beygir ve 210 Nm tork daha fazla güç üreten motor yer verilmiş. 6.0 litre hacimli 12 silindirli motor 700 bg güç ve 1017 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip 2.3 tonluk canavarın 0-100 km/s ivmelenmesini 3,4 saniyede tamamliyor. Ayrıca Conti GT Supersport, maksimum 336 km/s hıza ulaşabiliyor.

Bentley yeni seride mekanik geliştirmelerin yanı sıra, araca ağırlık kazanımı sağlayan değişimler yapmayı ihmal etmemiş. Ön ve arka tampon başta olmak üzere donanımsal ögelerde de yeniliğe giden Bentley, 21 inç büyüklüğündeki yeni jantlarla 20 kg, titanyum egzozlarla 5 kg toplamdaysa 25 kglık bir ağırlık kazanımı elde ediyor. Bentley, 2017 Continental GT Supersport’un fiyatıyla alakalı açıklamada bulunmazken serinin günümüzde sunulan modellerden ortalama 50 bin sterlin farkla 212.500 sterlin‘lik bir rakamda satışa sunulması bekleniyor.