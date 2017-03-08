Bentley Şahane Tasarımlı İlk Elektrikli Otomobilini Tanıttı

Sektördeki en prestijli lüks otomobil üreticilerinden olan Bentley, ilk elektrikli otomobilini konsept olarak tanıttı.

Volkswagen'in yan kuruluşu olan lüks otomobil üreticisi Bentley, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni otomobilini tanıttı. Yaklaşık bir sene önce Bentley'in elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvadığından ve bu konuda oldukça iddialı olduğundan bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Bentley, şahane bir elektrikli otomobil ile karşımıza çıktı.

Firmanın ilk elektrikli otomobil olan EXP10 Speed 6, konsept hali ile kendini gösterdi. Aslında bu konsept, 2015 yılında yine Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterilmiş, fakat o dönemlerde aracın elektrikli motoruna dair herhangi bir duyuru ya da açıklama yapılmamıştı. Bu nedenle de "Bentley'den bir başka lüks araç tasarımı" gözü ile bakmıştık.

Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk firma olan Tesla Motors, araçlarında bize şunu öğretmişti; bir aracın elektrikli olması, dış görünüşünün göz alıcı olmayacağı anlamına gelmiyor. Bentley de aynen bu düşünce ile hareket etmiş olacak zira EXP10 Speed 6, tasarım olarak müthiş durmakta.

İç tasarımı ile bizde eski, "ağır abi" bir izlenim bırakan Speed 6, buna karşın iç panelde bulunan ve araç kontorlü ile alakalı pek çok şeyi elinizin altına sunan kavisli OLED ekranı, direksiyonda bulunan el yapımı, camdan kontrol bölümü ve uçak gövdesini anımsatan kanat aynaları(yan aynalar) ile de teknolojik açıdan sağlam bir donanım ile karşımıza çıkmakta.

Aracın hızı, tam şarj depo ile katedebileceği maksimum mesafe ya da motor gücü gibi özellikler konusunda sessizliğini koruyan Bentley, yine de Speed 6'nın hızlı endüktif şart sistemini desteklediğini açıklamakta. EXP10 Speed 6, şu an için konsept olsa da aracın 2021'de hem lüks, hem de elektrikli otomobil severler için sunulması planlanıyor.