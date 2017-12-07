Benzeriyle Değiştirerek Yer Kazanabileceğiniz 10 Uygulama

Chrome ve Facebook gibi uygulamalar alanınızda yer kaplamıyor gibi gözükse de büyük bir depolama alanı kaplıyor, bu uygulamaları önerdiğimiz uygulamalar ile değiştirerek telefonunuzda yer açabilirsiniz.

Depolama alanının dolu olması ve zaman geçtikçe yer açmanın daha da zorlaşması pek çok telefon sahibinin büyük bir sıkıntısı. Ancak telefon hafızasının büyük bir bölümünü genelde uygulamalar kaplar ve sık kullandığımız uygulamarın çoğu düşündüğümüzden büyük bir boyuta sahip. Sizin için, bir miktar alan kazandıracak ve pil ömrünü uzatacak popüler uygulamaların alternatiflerini listeledik.

Google Chrome yerine Opera Mini tercih ederek, ram kullanımını azaltıp 50 MB çivarı alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Opera Mini’yi buradan indirebilirsiniz.

Boyutu 69 ile 242 MB arasında değişen Facebook yerine, 5MB’lık Facebook Lite uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Buradan indirerek tüm office programlarının alternatifi olan Google Docs’a sahip olup yaklaşık 75 MB alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

73 MB boyutunda olan fotoğraf düzenleme uygulaması yerine, 32 MB’lık Pixlr uygulamasını buradan indirebilirsiniz. İşlevsel olarak aralarında büyük bir farklılık yok ve ufak olan uygulama Google Play Editörün seçimi konumunda.

Messenger Lite uygulamasını buradan indirerek 100 MB’lık bir alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Skype Lite uygulamasını buradan indirerek 20MB’lık bir alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bataryanızı çok hızlı tüketen Spotify uygulaması yerine Google Play Music kullanarak 35 MB alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz.

Uygulamalar arasında ufak farklılıklar mevcut olsa da Aqua Mail kullanarak 50 MB alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz.

Google Sheets uygulamasını buradan indirerek 60MB’lık bir alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

SlimSocial for Twitter uygulamasını buradan indirerek 70MB’lık bir alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Alan farkları tek başına az gibi gözükse de tüm uygulamaları kullanan biri değişim yaptığı zaman 700 MB civarı bir depolama alanı kazanabilir.