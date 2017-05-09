Benzerlik Başına Bela Oldu: İranlı Messi Gözaltına Alındı!

Messi'ye Messi'den daha fazla benzeyen adam bu kez benzerlik kurbanı.

Barselona'nın yıldızı Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile internet aleminde bir anda gündeme gelen İranlı Rıza Paratesh, Tahran sokaklarının da en fazla ilgi gören isimlerinden biri olmuştu.

Aşırı derecede Messi'ye benzeyen Paratesh, bir de imajını Messi gibi yapıp sırtına Barselona forması geçirince Messi'nin birebir kopyası oluyor. Tabii bu durum, başta yerel halk olmak üzere Paratesh'in hemen hemen herkes tarafından ilgi odağa olmasını sağlıyor. Ancak Messi'ye olan benzerliği, bu kez genç adamın başına iş açtı. Pek çok basın kuruluşunun röportaj yapmak için sıraya girdiği, hatta çeşitli ajansların modellik telkifinde bulunduğu Paratesh, İran'ın Hamedan şehrinde polisler tarafından gözaltına alında.

Kısa bir süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Paratesh'in gözaltına alınmasındaki sebep ise kendisiyle selfie çekinmek isteyen kalabalık ve bu kalabalıktan ötürü 'kaos oluşturma'. Gözaltı haberi yine sosyal medyada ses getiren Paratesh, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada ise Messi'ye olan benzerliğinin getirdiği ilgiden vazgeçmeyeceğini belirtmiş.

Serbest kaldıktan sonra soruları yanıtlayan Paratesh, "İnsanlar beni İranlı Messi olarak görüyor ve onun her yaptığı şeyi taklit etmemi istiyorlar. Bir yerde beni gördüklerinde şaşkınlığa uğruyorlar. Onları mutlu etmekten çok mutluluk duyuyorum. Bu mutluluk bana enerji veriyor. Saçlarımı da Messi gibi kestireceğim" ifadelerini kullanmış.