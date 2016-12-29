Berlin'de Gerçekleşen Terör Saldırısını Otomatik Fren Sistemi Engelledi!

Berlin'de kurulmuş bir Noel pazarına tır ile yapılan terör saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti ancak tırın otomatik fren sistemi bazı insanların hayatının kurtulmasını sağladı.

Özellikle yeni nesil araçlarda kullanılması konusunda şirketlerin özen gösterdiği ve devletlerin de araçlarda olması noktasında hassas olduğu otomatik fren sistemi, tırla yapılan bir terör saldırısında onlarca insanın hayatını kurtardı.

19 Aralık tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde Noel arefesinde kurulan Noel pazarına bir tır, insanların hayatını kaybetmesi amacıyla hızla girmiş ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Tırla yapılan bu terör saldırısıyla ilgili yapılan soruşturmada, tırın otomatik fren sistemi sayesinde facianın bir süre sonra engellendiği ortaya çıktı.

Scania R450 model tırla yapılan terör saldırısında tırın hızla pazar alanına dalmasının ardından otomatik fren sisteminin devreye girdiği ve tırın daha fazla ilerlemesini engellediği söylendi. Avrupa Birliği'nin 3.5 ton üzerinde ağırlığa sahip araçlar için şart koştuğu otomatik fren sistemi bir anlamda terör saldırısının daha büyük boyutlara ulaşmasını engellemiş oldu.